Travolto dallo scuolabus, muore bimbo di un anno e mezzo | L’agghiacciante dinamica

Un bimbo di un anno e mezzo è stato travolto e ucciso da uno scuolabus durante una manovra di retromarcia: tragedia nelle Marche.

Una terribile tragedia che ha scosso un’intera comunità, che non riesce a darsi pace per quanto accaduto in quella che sembrava essere una normale mattina come tutte le altre. Un bimbo di appena un anno e mezzo ha perso la vita nella maniera più terribile, travolto e ucciso da uno scuolabus che stava effettuando una manovra in retromarcia. La notizia della morte del piccolo ha lasciato sgomenta tutta la popolazione di Casette d’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Proprio in quel luogo è avvenuto il tragico incidente, con il bimbo finito sotto lo scuolabus mentre stava seguendo la sua sorellina. Anche alcuni testimoni sono sconvolti dopo aver assistito al terribile incidente.

Stando ai primi rilievi delle forze dell’ordine, sembra che non siano emersi elementi a carico del conducente dello scuolabus. Anche i test e gli accertamenti, come riferito dal quotidiano Leggo, sono risultati negativi.

Il conducente non si dà pace: “Sono devastato”

Le urla della madre del piccolo – la famiglia, di nazionalità indiana, vive da tempo a Casette d’Ete – hanno richiamato i residenti in strada. Subito dopo l’investimento del bimbo di un anno e mezzo, sul posto è giunta la Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio per cercare di salvare la vita del piccolo. Purtroppo ogni tentativo da parte dei sanitari si è rivelato totalmente vano.

Al momento la dinamica dell’incidente non è stata ancora completamente ricostruita, anche se appare evidente che il bimbo sia stato travolto durante una manovra di retromarcia. Sono i carabinieri di Porto Sant’Elpidio a condurre le indagini sul tragico episodio. “Ero appena ripartito dopo aver caricato i bambini della scuola materna quando ho sentito come un sobbalzo – ha detto il conducente al Resto del Carlino – Un attimo dopo ho capito cos’era avvenuto e ho subito fermato il mezzo. Sono devastato”.

L’avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus (Associazione Vittime Incidenti Stradali, sul Lavoro e Malasanità), ha sottolineato la gravità di quanto accaduto e ha chiesto un incontro con il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Serve un Piano Marshall per le strade”

“Oggi un bambino ucciso dal conducente di uno scuolabus a Fermo. Due giorni fa il gravissimo incidente nel trevigiano dove hanno perso la vita le due giovanissime ragazze a causa della velocità e della disattenzione. Aumentano le stragi sulle strade italiane”, le parole di Musicco, che poi si sofferma sulle vittime di incidenti stradali chiedendo un incontro per mettere fine a questa escalation di dolore.

“Un incontro urgente con il ministro insieme a una delegazione di familiari delle vittime di incidenti stradali, affinché si metta mano finalmente al Piano Marshall per le strade che stiamo chiedendo da tempo – afferma Musicco – Dall’inizio dell’anno il numero dei pedoni morti investiti è aumentato in maniera esponenziale: 87 contro i 58 del primo bimestre del 2022″.