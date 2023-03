Antonella Clerici commuove tutti | Che tributo per il grandissimo artista scomparso!

La conduttrice ha voluto ricordare il grande artista in diretta con un omaggio veramente toccante

Una puntata a dir poco emozionante quella di ‘È sempre mezzogiorno’, nella quale l’omaggio a uno dei più grandi artisti italiani si è trasformato in un vero e proprio tributo.

Complice la sensibilità di Antonella Clerici che riesce sempre a trattare argomenti come il lutto in modo toccante, il risultato è stato molto apprezzato dai telespettatori, che hanno potuto far rivivere il ricordo dell’iconico cantautore.

“Lo ricordo sempre con affetto”: il tributo all’artista scomparso a ‘È sempre mezzogiorno’ fa emozionare tutti

L’ultima puntata del programma di cucina Antonella Clerici si è aperta con un tributo a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Dalla.

Proprio qualche giorno fa

Il cantautore, scomparso improvvisamente il 1° marzo del 2012, avrebbe compiuto proprio in questi giorni 80 anni.

Per questo la conduttrice ha voluto ricordarlo leggendo un estratto di uno dei suoi brani più belli: Futura.

“Aspettiamo che ritorni la luce, aspettiamo di sentire una voce. Aspettiamo, senza avere paura, domani”.

In merito a questa meravigliosa canzone la Clerici ha confessato quanto sia stata importante per lei:

“E’ una canzone che mi ricorda molto la mia giovinezza. Una canzone che ricordo con tanto affetto, come ricordo Lucio Dalla con cui ho avuto il piacere di fare tante trasmissioni”.

La conduttrice ha poi sottolineato come in realtà questo brano sia, a suo avviso, in qualche modo importante per tutti trattando di un tema complesso come quello di futuro e speranza, soprattutto in un momento come questo.

Ed è proprio a riguardo che la cantante si è interrogata su cosa avrebbe detto l’artista in merito:

“Non sappiamo cosa avrebbe detto Lucio Dalla, cosa avrebbe scritto, cosa avrebbe cantato con la sua poetica in questo momento cosi difficile e di guerra”.

Ma il tributo a Lucio Dalla non si è fermato qui.

Lo spazio di Angela Frenda è stato infatti dedicato totalmente al musicista e cantautore bolognese, nel quale sono stati rivelati interessati aneddoti sulla sua vita.

In seguito è stato poi ricordato il rapporto fra Dalla e Gianni Morandi e il grande animo del cantautore che, grazie alle sue canzoni vivrà in eterno:

“La musica è immortale e per fortuna i capolavori restano”, ha affermato con convinzione la Clerici.

Non poteva poi mancare ovviamente un tributo culinario al cantante.

Francesca Marsetti, infatti, ha voluto realizzare la ricetta preferita di Dalla: la zuppa alla termolese.