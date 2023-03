Eros Ramazzotti, stavolta è tutto vero | Chi è la nuova fidanzata del cantante capitolino?

Pare proprio che Eros Ramazzotti abbia di nuovo ritrovato l’amore, ma non a fianco di Michelle Hunziker. Chi è la donna del mistero che ha fatto perdere la testa al cantante?

In una delle sue canzoni più famose, Eros Ramazzotti canta: “Certi amori regalano un’emozione per sempre”. Ed effettivamente è così, tant’è che in molti, soprattutto i fan tanto del cantante quanto di Michelle Hunziker, si erano convinti che il legame profondo tra i due potesse diventare di nuovo amore, soprattutto dopo le due esibizioni a “Michelle Impossible” sia dell’anno scorso che di qualche giorno fa.

Insomma, la gravidanza della figlia Aurora, sempre più vicina al parto, e la nuova vita da nonni che li attende da qui a breve aveva fatto sperare che tra Eros e Michelle l’amore non fosse mai finito del tutto. Motivo per cui, tra le altre cose, la chiusura della bella conduttrice con il chirurgo sardo Giovanni Angiolini era apparso un segno chiaro ed evidente. E invece proprio Eros ha deciso di sparigliare le carte lasciando tutti di stucco. Ma una cosa non esclude l’altra.

Proprio perché tra un po’ diventerà nonno, il cantante ha ritrovato un’alchimia incredibile con Michelle e i due sono legati, sì, ma da un sentimento che va oltre il canonico amore. Insomma, sia Eros che Michelle si vogliono molto bene, si rispettano e hanno stima profonda l’uno dell’altra ma, almeno stando alle ultime indiscrezioni social, non saranno di nuovo una coppia. Eros Ramazzotti, infatti, ha trovato l’amore, ma non a fianco di Michelle Hunziker, come dimostrato dal cantante stesso su Instagram. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore del cantante?

Il nuovo amore di Eros Ramazzotti

E dopo la fine nel 2019 del matrimonio anche con Marica Pellegrini che lo ha reso papà di nuovo con la nascita nel 2011 di Raffaela Maria e nel 2015 di Gabrio Tullio, e diversi flirt che gli sono stati attribuiti per poi essere smentiti in toto, fra questi Roberta Morise, Sonia Lorenzini e per ultima Marta Delogu che all’epoca del gossip aveva scritto su Instagram “Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia”, pare che Eros Ramazzotti abbia una nuova compagna.

E questa volta la notizia è più che ufficiale proprio perché è stato lo stesso cantante a postare sui social una Instagram Story che non lascia dubbi. Eros, infatti, ha pubblicato una foto mentre si scambia un tenero bacio con la sua fidanzata e ha scritto a corredo della story “Auguri amore mio”. Insomma, pare proprio che il cantante sia innamorato. Tuttavia la donna che ha fatto perdere la testa al cantante non è stata taggata e, ritratta di profilo, è difficile stabilire con certezza chi sia la nuova fiamma di Eros.

Eppure, secondo il magazine di gossip ‘Isa e Chia’, la nuova fidanzata del cantante sarebbe Dalila Gelsomino. Sul suo profilo Instagram, infatti, in una story è apparsa con gli stessi abiti e la stessa mezza coda della foto del bacio con Eros. Ma non solo. Eros e Dalila si seguono a vicenda sui social.