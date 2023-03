Harry e Meghan, che “spallata” a Re Carlo | Grande clamore per l’ultimo comunicato

Nel comunicato rilasciato a seguito del battesimo della piccola Lilibet i duchi del Sussex tornano alla ribalta riferendosi alla piccola come “principessa”, rivendicando così i diritti reali dei figli

I duchi del Sussex hanno battezzato la scorsa settimana la piccola Lilibet, facendo arrivare a distanza di una settimana il comunicato ufficiale nel quale annunciano la notizia.

A fare scalpore il fatto che in quest’ultimo si riferissero a lei come principessa, appellandola dunque con il titolo reale che le spetterebbe di diritto nonostante sul sito della famiglia reale britannica i loro titoli non siano stati aggiornati.

Harry e Meghan rivendicano i diritti di nascita dei figli: il comunicato che fa scalpore

Come anticipato la piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è stata battezzata la scorsa settimana.

Il comunicato diffuso dalla coppia è stato alquanto controverso, considerando che in quest’ultimo si riferiscono alla figlia come “principessa”, utilizzando dunque il suo titolo reale.

Un titolo che le spetta di diritto considerando che è la nipote di Sua Altezza Reale Carlo III.

“La principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’Arcivescovo di Los Angeles, reverendo John Taylor”, si legge nella nota diffusa a seguito della cerimonia alla quale, si apprende dai tabloid britannici fra i quali People, erano presenti una trentina di invitati.

Fra questi la mamma di Meghan Markle, Doria Ragland, oltre che ovviamente il padrino della bambina: Tyler Perry.

Fonti vicine alla coppia, in particolare il giornalista Omid Scobie, hanno rivelato che i Sussex avrebbero invitato Re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la principessa Kate Middleton che hanno disertato in gruppo la cerimonia.

Un segnale, forse, di totale distacco dopo l’uscita del libro ‘Spare’.

Ma tornando ai titoli reali, Harry e Meghan erano titolati, appunto, a farlo?

In realtà assolutamente sì: secondo le regole della successione dei titoli reali, infatti, nel momento in cui Carlo è salito al trono la piccola Lilibeth e il piccolo Archie sono diventati principini di diritto.

Sulla sito della famiglia reale, però, i figli della coppia vengono ancora indicati come Master e Miss.

Un altro tabloid, il DailyMail, ha rivelato che da Buckingham Palace hanno garantito che il sito verrà aggiornato.

Ma non solo.

Sembra, inoltre, che dopo la morte della regina, in una conversazione privata fra Harry e il padre, quest’ultimo abbia autorizzato Harry a usare i titoli di Principe e Principessa per i figli.

Tutto nella norma, dunque, anche se dopo gli ultimi avvenimenti i rapporti fra i due sembrano essere tornati ad incrinarsi, complice la tensione per la cerimonia di incoronazione.