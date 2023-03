“Invalidità intermittente”: che attacco alla Soleri | La bordata arriva da Selvaggia Lucarelli

allDopo le dichiarazioni dell’influencer non è tardata ad arrivare la frecciatina della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha voluto dire la sua

Torna a far parlare di sé Giorgia Soleri, influencer, attivista e modella salita agli onori di cronaca per le sue lotte sulle patologie invisibili come la vulvodinia, di cui lei è affetta, e per la relazione con Damiano David dei Maneskin.

La Soleri, che ha deciso di partecipare al reality “Pechino Express”, ha recentemente rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato delle difficoltà vissute durante le riprese del programma a causa dei dolori derivanti dalla sua patologia, la vulvodinia.

Cos’è la vulvodinia

La vulvodinia è una malattia di tipo ginecologico caratterizzata da un dolore cronico che si manifesta a carico della vulva e dei tessuti che circondano la vagina.

Il dolore non è l’unico sintomo che caratterizza questa malattia, che si manifesta anche con bruciore, arrossamento e anche difficoltà nei rapporti sessuali.

La patologia, pur colpendo il 12-15% delle donne, viene spesso sottostimata dai medici e, di conseguenza, curata in modo tardivo.

Questo può causare un disagio anche di natura psicologia alla paziente, già fortemente invalidata anche nelle più banali azioni quotidiane.

Per questo Giorgia Soleri ha voluto impegnarsi in prima persona per sensibilizzare sul tema e avviare in Parlamento un iter di riconoscimento per tutte quelle cosiddette “patologie invisibili” che sii configurano come vere e proprie disabilità.

Dolori, quelli della patologia, che l’influencer ha dovuto cercare di tenere sotto controllo per poter partecipare al reality.

In un’intervista rilasciata a Repubblica racconta a Silvia Fumarola come è stata l’esperienza: “Ho maledetto il mio corpo e sono ripartita più forte di prima”, ha confessato, per poi raccontare le fasi che hanno caratterizzato la scoperta di questa patologia:

“Dal momento della diagnosi, e la mia è arrivata dopo dieci anni, ci sono varie fasi: lo spaesamento, la paura, la negazione e l’accettazione. Partecipando a Pechino express volevo dimostrare che si può avere una vita nonostante la malattia. Ho pensato che il mio dolore potesse essere utile: se ce l’ha fatta lei, ce la posso fare anch’io”.

Non sembra però pensarla allo stesso modo la Lucarelli che, come è noto, non le manda di certo a dire.

La giornata ha infatti voluto commentare la vicenda “pungolando” la 27enne con una storia al vetriolo sul suo profilo Instagram.

“A seconda delle occasioni…”: il commento al vetriolo della Lucarelli

Come anticipato il commento a dir poco pepato della giornalista non è tardato ad arrivare.

In una storia sul suo profilo Instagram la Lucarelli ha scritto: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”.

E ancora: “Siamo tutti felici per lei, dai, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto”, alludendo alle ultime dichiarazioni della Soleri, secondo cui ci tende sempre a dare un’accezione negativa alle parole “malata” e “disabilità”. Rivendico una “disabilità dinamica”.

Il riferimento al cinema, invece, riguarda alcune controverse dichiarazioni rilasciate dalla Soleri qualche mese fa, quando l’influencer, nonostante avesse definito il cinema un “linguaggio noioso”, si era presentata comunque sul red carpet a Venezia, generando, ovviamente, una serie di polemiche a riguardo.

Per adesso non sono pervenuti commenti di risposta da parte della Soleri, ma sicuramente non tarderanno ad arrivare.