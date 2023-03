Governo in crisi? Ecco cosa ci dicono le immagini al compleanno di Salvini | Si sono presi anche De Andrè

Le indiscrezioni riportano più di qualche problema per la maggioranza di governo: al compleanno di Salvini viene fuori la verità.

La tragedia di Cutro, che ha causato la morte di oltre 70 persone (tra cui alcuni bambini) in seguito all’affondamento del caicco su cui viaggiavano i migranti, ha scatenato una valanga di critiche nei confronti del governo Meloni, reo (a detta dei contestatori) di non essere intervenuto tempestivamente per soccorrere l’imbarcazione alla deriva.

Oltre alle pesanti accuse da parte dell’opposizione, la maggioranza di governo deve fare i conti anche con i contrasti interni, dato che sul tema Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega sembrano avere approcci differenti.

Il nuovo esecutivo ha soltanto sei mesi di vita ma le differenze appaiono sempre più marcate tra Berlusconi, Salvini e Meloni, malgrado i tre leader continuino a ribadire pubblicamente che verrà mantenuta l’unità di intenti e che il governo durerà cinque anni. Tuttavia, anche le recenti uscite del leader di Forza Italia sulla guerra e su Putin non hanno contribuito a rasserenare il clima all’interno della maggioranza.

Salvini e Meloni, che aria tira? Il video non lascia dubbi

Ma come stanno le cose tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Qual è ad oggi il rapporto tra i due leader di centrodestra? Stando a quanto accaduto alla festa di compleanno del numero uno del Carroccio (che ha compiuto 50 anni, ndr) sembra che tutto proceda per il meglio, almeno apparentemente. Come riportato anche dal quotidiano Leggo, infatti, la serata è trascorsa tra sorrisi, scatti gioiosi e soprattutto canti. Salvini e Meloni si sono infatti esibiti al pianoforte, cantando insieme uno dei brani più celebri di Fabrizio De André.

La premier e il ministro delle Infrastrutture hanno voluto intonare “La canzone di Marinella”, ripresi in un video girato dal giornalista Nicola Porro, che ha poi provveduto a pubblicare il filmato su Instagram.

“A proposito di crisi di governo”, scrive Porro, lasciando intendere come l’intesa tra Salvini e Meloni sia più solida che mai a differenza di quanto emerso nelle ultime indiscrezioni. Guido Crosetto, ministro della Difesa del governo Meloni, si è invece lasciato andare ad una battuta: “Per fortuna non dobbiamo sopravvivere cantando”.

Gli auguri di Berlusconi su Instagram: la foto dei tre leader

Per quanto riguarda invece Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia non si è esibito al pianoforte come gli alleati di governo e ha preferito rimanere in disparte, lasciando tutto il palco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ex presidente del Consiglio si è limitato a pubblicare su Instagram una foto dove compare assieme agli altri due leader della coalizione di centrodestra.

“Buon compleanno, Matteo Salvini”, scrive Berlusconi, con tanti follower che hanno voluto fare gli auguri al capo della Lega sotto al post.

“Il trio delle meraviglie, ma Lei presidente è sempre il migliore! Un abbraccio”, scrive Pierfrancesco. Non mancano le polemiche per quanto accaduto a Cutro: “Fate veramente schifo, oltre 100 morti – si legge in un commento – Brindate brindate”.