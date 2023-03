Uomini e Donne, clamorosi dettagli fetish: “Ti succhio…” | Fan sconcertati

Gemma Galgani ha confessato in studio la clamorosa richiesta che le ha fatto Silvio: il cavaliere senza freni.

Anche in questo 2023 gli ascolti di Uomini e Donne si mantengono su livelli molto elevati, a dimostrazione di come il programma condotto da Maria De Filippi sia ormai una colonna portante di Mediaset. In oltre 26 anni e mezzo di programmazione sono passati per il celebre studio di U&D tantissimi personaggi, sia come corteggiatori/corteggiatrici che nel ruolo di tronisti/troniste. Alcuni di questi hanno poi raggiunto una grande popolarità, diventando delle vere e proprie icone della TV.

Impossibile non citare Gemma Galgani, la dama 73enne torinese per anni protagonista del Trono Over. Oltre alla sua relazione passata con Giorgio Manenti, la Galgani è famosa soprattutto per le sue furiose litigate con la sua rivale, Tina Cipollari, storica opinionista del dating show.

Nonostante i tanti tentativi, nel 2023 Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’uomo della sua vita e prosegue il suo percorso in Uomini e Donne, dove è presente ormai da oltre 10 anni.

La bizzarra richiesta di Silvio a Gemma: fan senza parole

Non è raro che Gemma riveli qualche particolare della vita sentimentale che lascia senza parole tutti i suoi fan e i seguaci di U&D. Nella puntata registrata lo scorso 6 marzo la dama torinese ha confessato di aver ricevuto una richiesta da Silvio, il cavaliere con ha intrapreso una frequentazione da qualche settimana. Come stanno andando le cose tra i due?

Come riportato anche da Emanuele Corbo del Fatto Quotidiano, l’interesse di Silvio nei suoi confronti è piuttosto evidente, ma Gemma continua a mantenere il freno a mano tirato. La dama 73enne non è infatti troppo convinta dei modi di fare del cavaliere, che appare spesso un po’ troppo diretto sia nelle parole che nei gesti. Proprio nell’ultima puntata del dating show la Galgani ha confessato ciò che le avrebbe detto Silvio nel corso della recente esterna in una spa. Stando alle parole della dama, il cavaliere le avrebbe chiesto di poterle “leccare le ascelle” e anche di “succhiarle le dita dei piedi”.

Le parole di Gemma Galgani hanno ovviamente scatenato una bagarre in studio: come sempre è toccato a Maria De Filippi riportare la calma. Nonostante questi particolari, pare che la frequentazione tra la dama torinese e Silvio andrà avanti. Evidentemente Gemma Galgani si sta lentamente abituando ai bizzarri comportamenti del cavaliere, che già in passato aveva sorpreso la dama baciandola sul collo e aveva già palesato una certa passione per i suoi piedi, praticandole un massaggio.

Un rapporto, quello tra i due protagonisti del trono Over, che sembra caratterizzato anche da questi aspetti a dir poco piccanti. D’altronde anche ad una certa età si può essere travolti dalla passione ed è possibile dimostrare una certa creatività in chiave erotica.