Malore sul palco, muore il rapper Costa Titch | Il collasso ripreso dai fan

Il rapper Costa Titch è crollato sul palco mentre si stava esibendo in concerto: il 28enne ha avuto un malore improvviso.

Nell’ultimo periodo il mondo della musica ha dovuto fare i conti con lutti molto dolorosi, che hanno gettato nello sconforto tutti i fan. Specialmente gli amanti del rap hanno dovuto salutare alcuni esponenti importanti del genere. Nel 2022 sono scomparsi alcuni rapper celebri, tra cui Takeoff, ucciso davanti una pista da bowling a Houston in seguito ad una discussione sfociata in tragedia. Sempre lo scorso anno sono venuti a mancare altri importanti musicisti rap, tra cui Coolio, morto all’età di 59 anni per un arresto cardiaco.

Nelle scorse ore è arrivata un’altra tristissima notizia per gli appassionati di rap. Costa Titch – nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou – è deceduto mentre si stava esibendo sul palco in Sudafrica.

Il concerto sembrava procedere nel migliore dei modi e nulla lasciava presagire una tragedia di tali proporzioni. Il rapper di origine sudafricana, 28 anni, è improvvisamente collassato sul palco, come si può vedere dai vari filmati che circolano online girati proprio dai fan di Costa Titch che erano accorsi per assistere ai suoi live.

Costa Titch crolla sul palco: malore improvviso

Nei video si vede chiaramente come Costa Titch cada una prima volta a terra. Tuttavia, il rapper di origine sudafricana si rialza per cercare di portare a termine la canzone. L’esibizione del brano viene effettivamente completata, ma una volta finito il pezzo il 28enne crolla nuovamente sul palco.

Sempre nei video si vedono due persone della sicurezza che lo soccorrono immediatamente e cercano di rimetterlo in piedi, senza riuscirci: il rapper appare visibilmente provato dal malore, tanto da arrivare a scalciare. I musicisti e lo staff medico hanno fatto di tutto per provare a salvare la vita a Costa Titch, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Non ci sono dettagli in merito al malore che ha colpito il musicista.

La famiglia ha rilasciato un comunicato dove ha espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa del rapper. “In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch – si legge nel post della famiglia – Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore”.

Lo stile di Costa Titch: il suo brano di maggiore successo

Come riporta anche il quotidiano Leggo, Costa Titch stava ottenendo un certo successo come rapper, specialmente in Sud Africa. Il suo stile era l’amapiano, ovvero un genere musicale caratterizzato da deep house, linee di basso guidate da tamburi e melodie di pianoforte.

Costa Titch amava mixare la trap con la cultura e lo stile del Sud Africa. Il suo brano di maggiore successo è Big Flexa, che ha avuto un riscontro enorme grazie anche alla visibilità su TikTok.