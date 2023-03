“Sono distrutta”: Paola Caruso, il racconto struggente sul figlio | La verità sulla sua salute

La confessione dell’ex bonas a Verissimo sulla salute del figlio ha sconvolto tutti, facendo arrivare tantissimi commenti di supporto sui social

Una puntata tutt’altro che leggera quella di Verissimo, nella quale Paola Caruso ha rivelato delle notizie shock sulla salute del figlio.

L’ex bonas ha rivelato nella trasmissione alcuni dettagli inerenti la salute del figlio Michele e della brutta malattia che l’ha colpito.

Un racconto che ha commosso tutti, dalla Caruso alla Toffanin fino ai telespettatori, che hanno voluto lasciare sui social commenti di supporto dopo le brutte notizie condivise dalla showgirl.

Confessione shock di Paola Caruso sulla salute del figlio: il racconto è da brivido

Nel salotto di Silvia Toffanin Paola Caruso non ha purtroppo condiviso buone notizie sulla salute del figlio, ed è per questo che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il piccolo Michelino, nato dalla relazione poi terminata con l’imprenditore Francesco Caserta, ha manifestato una grave malattia con cui continuano tutti a lottare, ma che di fatto sarà irreversibile.

Tutto ha avuto inizio durante una vacanza al mare a novembre quando il bambino ha iniziato ad avere alcune linee di febbre, probabilmente per gli sbalzi di temperatura.

“Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava”, aveva raccontato il mese scorso la Caruso sempre nel salotto di Silvia Toffanin.

A un certo punto la showgirl aveva accettato il consiglio di un medico arabo e ha fatto una puntura al figlio, e da lì un dramma senza fine.

“Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita, non ho capito più niente. Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente”.

Nell’ultima puntata sono emersi nuovi dettagli su questa vicenda che, purtroppo, non lasciano presagire niente di buono.

Stando a quanto riferito dalla showgirl “il danno sarebbe permanente e anche con un’operazione il recupero sarebbe al massimo del 60%.”

A creare questo problema, come anticipato, un farmaco tossico che gli avrebbe lesionato il nervo sciatico.

“Questa settimana abbiamo fatto la visita cruciale per capire come stava procedendo la guarigione” – racconta la Caruso. “In questo periodo abbiamo fatto terapia e sacrifici e lui ha ripreso l’uso della gamba interna. Ma non ha sensibilità alla gamba sul lato esterno e nemmeno il piede”.

Il mancato miglioramento del bambino, infatti, è stato l’elemento che fa pensare che il danno sia permanente e che il piccolo non possa guarire.

L’unica via di uscita sarebbe appunto l’intervento, ma che nella migliore delle ipotesi porterebbe ad un massimo 60% delle funzionalità.

“Non so cosa fare, sono distrutta”, ha confessato mamma Paola fra le lacrime, commuovendo anche la Toffanin che non è rimasta indifferente al profondo dolore espresso dalla showgirl, che si è ripetuta di dover essere forte per il suo bambino.

La Caruso ha poi aggiunto che i medici hanno detto che Michelino dovrà portare il tutore per tutta la vita e che lei, per farlo stare meglio, mente al bambino dicendogli che non è così:

“‘No, amore, non devi portare il tutore tutta la vita’. Così gli dico ma gli sto mentendo, tu Silvia lo capisci perché sei una mamma”.

Fra le due c’è poi stato un abbraccio commosso, e una dedica di speranza di possibile guarigione del piccolo Michelino che, ci auguriamo tutti, possa riprendersi al meglio.