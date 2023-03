Piovono vermi: immagini da fine del mondo | Cosa sta succedendo?

Il fenomeno diventato virale avrebbe una spiegazione scientifica, sebbene il web si sia diviso a riguardo. Ecco cosa è successo

Sono immagini che fanno rabbrividire quelle provenienti dalla Cina, precisamente dalla provincia cinese di Lianoning, dove una “pioggia di vermi” avrebbe colpito i cittadini della zona.

Nel video, partito da TikTok, si vedono cittadini passeggiare con l’ombrello e auto totalmente coperte da quelli che, a prima vista, sembrano degli invertebrati.

Ma è davvero così?

Le immagini ovviamente oltre che ad impressionare il web hanno diviso gli utenti sulla possibile origine del fenomeno, a cui sono state date differenti spiegazioni.

Ma soprattutto, è mai successo prima? Ecco alcune spiegazioni scientifiche del fenomeno

Pioggia di vermi, la spiegazione al fenomeno che ha sconvolto il web

Dalle immagini condivise sul web si vedono, come anticipato, molti lombrichi cadere dal cielo e sparsi sulle auto e sugli ombrelli dei passanti.

WATCH 🚨 China citizens told to find shelter after it looked like it started to rain worms pic.twitter.com/otVkuYDwlK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 10, 2023

Sono state differenti le spiegazioni al fenomeno, e c’è persino chi ha parlato di “fake news”, ma andiamo con ordine.

La pioggia di animali: l’ipotesi e i precedenti

Stando a quanto riportato da Leggo.it, per la rivista scientifica Mother Nature Network la spiegazione più plausibile sarebbe che gli animali invertebrati siano stati “trasportati” per poi cadere direttamente nelle città.

Un fenomeno accaduto altre volte, e che si verifica soprattutto quando durante le tempeste si originano vortici che inglobano diversi animali.

Fenomeni per altro già accaduti in altre parti del mondo, sebbene molto rari, come il caso della pioggia di gamberetti in Sri-Lanka nel 2012 e di pesci nel 2014, oppure ancora nel 2009 quando in Giappone si verificò una pioggia di girini.

Alla fine del 2021 anche in Texas si verificò un episodio simile, avvenuto per altro anche in Honduras dove il fenomeno della “caduta di piccoli pesci” è conosciuto come “Lluvia de Peces”.

Ma come stanno davvero le cose?

Questi episodi menzionati sono in realtà così rari e anomali da aver fatto scattare un’altra spiegazione scientifica, che ad oggi risulta la più attendibile.

Ad essere piovuti dal cielo, infatti, potrebbe non essere lombrichi ma, bensì, fiori di pioppo.

Questi ultimi sono particolarmente diffusi in questa regione della Cina, e la loro forma richiama proprio quella dei lombrichi.

E’ per altro normale che questi fiori cadano per strada durante questo periodo dell’anno e, agli occhi di chi non è “abituato” al fenomeno, possono sembrare facilmente degli invertebrati.

Il mistero dunque sarebbe stato risolto da alcuni utenti sia della zona che non, che si sono riversati su Twitter a condividere la loro spiegazione:

“Questi non sono vermi o animali, ma steli di fiori caduti dagli alberi”, ha detto un utente su Twitter.

Un altro utente ancora è stato particolarmente specifico nell’indicare il fenomeno: “Le cose che cadono dai pioppi in primavera non sono bruchi, ma infiorescenze di pioppi. Quando le spighe dei fiori di pioppo iniziano a cadere, significa che stanno per sbocciare”.

Al momento non vi sono state comunicazioni in merito da parte delle autorità cinesi che non hanno fornito una spiegazione ufficiale delle immagini che stanno circolando in rete nelle ultime ore.