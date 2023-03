Al Bano e l’appello del tutto inaspettato ai media: “Voglio Romina con me”

Al Bano non si nasconde più ed esprime un grande desiderio che riguarda proprio Romina Power. Come la prenderà Loredana Lecciso?

La sua esibizione al Festival di Sanremo insieme agli amici e ai colleghi di sempre, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, è stato anche un modo per Al bano per fare un bilancio importante sulla sua vita tra carriera, amori travagliati e dispiaceri così grandi che pesano come macigni sul cuore. Eppure, al cantante basta un acuto per spazzare via tutta la paura, proprio come ha fatto sul palco dell’Ariston.

Ma non solo. Una volta finito il medley del magico trio per una notte, Amadeus ha colto l’occasione per festeggiare proprio Al Bano a tutto tondo con ben 4 torte. Il prossimo 20 maggio, infatti, il cantante di Cellino San Marco spegnerà ben 80 candeline, una cifra tonda significativa che in qualche modo suggella anche tutta la fatica, il successo e l’impegno del cantante, ormai da tempo immemore sulla cresta dell’onda.

Lasciata la sua Cellino San Marco a soli 17 anni per trasferirsi a Milano e provare così a fare fortuna altrove, dopo l’incontro con il produttore e maestro Pino Massara, cambia la vita di Al Bano che ben presto diventa una delle voci più belle del panorama musicale italiano, collezionando successi su successi che ancora oggi – come ha dimostrato il pubblico dell’Ariston – piacciono e convincono, tanto da essere diventate delle vere e proprie hit evergreen.

Per tutte queste ragioni, il cantante per il 20 maggio sta preparando una grande festa che ripercorra gli attimi più salienti della sua vita artistica e personale. E ovviamente, Romina Power non può di certo mancare e per volontà dello stesso Al Bano che la vuole al suo fianco in un momento così speciale per lui.

La grande festa all’Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano: ci sarà Romina Power tra gli ospiti più attesi?

Non è un mistero che dopo la tragica scomparsa della figlia maggiore di Al Bano e Romina, Ylenia, il rapporto tra i due si sia deteriorato e anche di molto. Per molti anni, infatti, c’è stato un muro invalicabile e solo da qualche anno piano piano entrambi hanno deciso di togliere i mattoncini che li dividevano quasi irrimediabilmente.

Nella vita di Al Bano, però, Romina avrà sempre un posto speciale, proprio come Loredana Lecciso, la compagna del cantante. Le due donne, però, non sembrano essere in buoni rapporti e a confermarlo è stato proprio Loredana in una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’: “Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò ad esserlo”, ha detto la showgirl parlando del suo rapporto con la cantante.

Per Al Bano, però, è arrivato di cambiare rotta e non c’è occasione migliore del suo compleanno-evento all’Arena di Verona. Il cantante, infatti, vorrebbe esaudire un suo grande desiderio, ovvero vedere riunite insieme Romina e Loredana come due amiche. “Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli”, ha dichiarato Al Bano sempre al settimanale ‘Nuovo Tv’. Non è ancora certa, però, la partecipazione di Romina e non si sa nemmeno come abbia reagito Loredana alla richiesta del cantante. Ma faranno entrambe felici Al Bano per i suoi 80 anni?