Ultimo si è lasciato con la fidanzata? Le parole di Heather Parisi e la risposta velenosa della figlia

La risposta al vetriolo della ballerina a Belve solleva un polverone e alimenta i dubbi sulla relazione con Ultimo della figlia Jacqueline Luna, che dal canto suo non le ha mandate a dire alla madre con un post sui social

Un’intervista dai toni decisamente aspri quella di Heather Parisi a Belve, che interpellata dalla Fagnani sulla relazione della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con il cantante Ultimo non ha fatto altro che alimentare i dubbi esistenti a riguardo.

Nelle ultime settimane, infatti, sul web sono iniziate a circolare alcune voci sulla fine della relazione fra il cantante e la figlia di Heather Parisi, che hanno diviso il web sull’effettiva veridicità della notizia.

Francesca Fagnani, ovviamente, da buona “belva” qual è, non ha perso l’occasione di tirar fuori l’argomento, ricevendo però dalla showgirl una risposta così evasiva e al vetriolo che non ha fatto che alimentare i dubbi.

Ma non solo.

Ha provocato, infatti, una reazione decisamente negativa da parte della figlia, che è intervenuta sulla vicenda con un attacco sibillino nei confronti della madre con cui ha interrotto i rapporti da oramai molti anni, soprattutto dopo che la ballerina ha deciso di rifarsi una vita senza le figlie avute dalla precedente relazione.

Heather Parisi e la bordata a Ultimo: i dubbi si alimentano

“È contenta di essere la suocera di Ultimo?”, ha chiesto la conduttrice della nota trasmissione, ricevendo una risposta decisamente inaspettata:

“Di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

Una risposta decisamente pungente considerando che, per altro, il rapporto con le figlie è tutt’altro che positivo, anzi.

Ed infatti la risposta di Jacqueline non è tardata ad arrivare.

La risposta senza filtri di Jacqueline Luna Di Giacomo risponde a Heather Parisi: “Non la vedo da 10 anni”

Le parole della showgirl, però, sono state smentite dalla diretta interessata, che in una storia pubblicata su Instagram ha voluto mettere in chiaro le cose.

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita – ha esordito – “Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“, ha premesso la la 23enne, che ha poi aggiunto: “Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, sopratutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand”.

Proprio qualche giorno fa, per altro, è stato il compleanno dei Jacqueline che ha compiuto 23 anni, ma da parte di mamma Heather sui social non è apparso neanche un commento di auguri o una foto insieme.

Anche la ragazza ha condiviso un post molto riflessivo in cui ha voluto ringraziare le persone più care e che le stanno accanto, tranne, ovviamente, la madre.

La nuova vita di Heather Parisi senza le figlie più grandi

D’altronde che il rapporto fra le due fosse a dir poco teso si era capito già nel 2019, quando Jacqueline, in occasione dell’intervista della madre da Barbara D’Urso, scrisse sui social: “Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?”.

Heather Parisi, infatti, ha ormai una nuova vita a Hong Kong con l’attuale marito Umberto Maria Anzolin.

I due sono sposati dal 2013 e hanno avuto nel 2010 due gemelli: Elizabeth e Dylan.

Ma la showgirl ha avuto due figlie da due differenti relazioni precedenti: Rebecca, nata dal legame con l’imprenditore Giorgio Manenti, e Jacqueline, avuta dall’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Entrambe sono rimaste a vivere in Italia con i rispettivi padri.