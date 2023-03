Lacrime in diretta per Giovanna Botteri: gli scontri a Parigi non le lasciano scampo – VIDEO

Giovanna Botteri, inviata in strada a Parigi, in diretta tv al tg 2 non è riuscita a trattenere le lacrime a seguito delle proteste che stanno infiammando la città da giorni. Ma cosa è successo alla giornalista?

Essere inviati sul posto non è di certo semplice come lavoro, soprattutto se ci si trova in zone instabili, delicate e nel bel mezzo degli scontri. Serve controllo, attenzione costante e professionalità, ma delle volte è difficile mantenere la calma e il sangue freddo. E così ci si ritrova un po’ in balia degli eventi che non si possono controllare del tutto, proprio come è successo alla giornalista storica della Rai, prima a Pechino e ora a Parigi, Giovanna Botteri.

Ma facciamo un brevissimo passo indietro per spiegare i giorni complicati vissuti dai parigini e raccontati dalla giornalista. In questo momento, infatti, la capitale francese è in subbuglio a seguito delle proteste da parte dei cittadini contro la riforma delle pensioni che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile minima da 62 a 64 anni. La situazione già tesa è precipitata dopo la decisione del governo di approvare la riforma senza voto parlamentare.

Non sono mancati anche scontri in piazza con le forze dell’ordine anche nel resto del paese. Ma il punto più caldo delle proteste resta proprio Parigi dove le manifestazioni ben presto non sono state più pacifiche e si è reso necessario l’intervento della polizia.

La polizia, infatti, è dovuta intervenire per fermare lo smantellamento di un cantiere intorno all’obelisco in Place de la Concorde, molto vicina all’Assemblea nazionale, utilizzando cannoni ad acqua e lacrimogeni. E lì in mezzo si trovava anche Giovanna Botteri.

Giovanna Botteri nel bel mezzo degli scontri a Parigi

Insomma, come dicevamo prima, il clima parigino in questi giorni è estremamente rigido. E perfino Giovanna Botteri in diretta è stata messa a dura prova dalle proteste alle sue spalle che stanno infiammando la città ormai da diversi giorni.

Mentre forniva aggiornamenti sulle proteste in corso, infatti, una carica con i lacrimogeni da parte della polizia lì vicino ha iniziato a farla lacrimare non poco, tanto da renderle difficile proseguire. Nel video pubblicato sui social e diventato virale nel giro di niente, la Botteri ha provato a rimanere stoica, facendo finta di nulla. Ma i lacrimogeni non le hanno lasciato scampo.

Una Giovanna Botteri stoica in mezzo ai lacrimogeni, eccellenza del servizio pubblico Rai pic.twitter.com/Y1IJFydnxS — Ruben Trasatti (@darkap89) March 16, 2023

Tuttavia, nonostante le avversità del momento, la giornalista, con grande professionalità, mentre si asciugava le lacrime e teneva gli occhi chiusi, è riuscita a concludere il suo intervento fatto di pause e tempi lunghi per respirare e non perdere così il controllo.