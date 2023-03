Antonino Spinalbese spezza il cuore ai Gin Tonic | Ecco chi è la sua nuova fiamma

Stando alle ultime foto pare che la storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sia già finita: l’ex di Belen ha una nuova fiamma.

Tra i protagonisti principali di questa settima edizione del Grande Fratello VIP, ormai arrivata alle battute conclusive (l’ultima serata è prevista per lunedì 3 aprile 2023), c’è sicuramente Antonino Spinalbese, uscito qualche settimana fa dalla Casa più spiata d’Italia. Spinalbese, eliminato nella puntata del 23 febbraio scorso, ha fatto molto parlare di sé soprattutto per le sue avventure amorose all’interno del loft di Cinecittà. Si è parlato molto, infatti, del suo rapporto con Oriana Marzoli, la venezuelana che è stata prima sedotta e poi abbandonata dall’ex di Belen Rodriguez.

Ma nel corso della sua esperienza al Grande Fratello VIP l’hair stylist nato a Torre del Greco e cresciuto a La Spezia ha avuto modo di avvicinarsi anche a Giaele De Donà (in molti ricorderanno i loro ‘grattini’), ma tutti i fan immaginavano che a spuntarla tra le tante pretendenti sarebbe stata Ginevra Lamborghini.

Come ricorderanno di certo i seguaci del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la sorella di Elettra venne squalificata dopo poche settimane per il suo atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia e per le frasi rivolte all’ex concorrente. Tuttavia, qualche tempo dopo Ginevra Lamborghini è rientrata in Casa per una settimana come ospite e proprio in quell’occasione sembrava che il legame tra lei e Spinalbese potesse finalmente concretizzarsi.

Antonino ‘beccato’ con un’altra donna: con Ginevra è finita?

Non sembra essere così, dato che fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP il rapporto tra i due pare già essere terminato. I paparazzi di Whoopsee hanno infatti beccato l’ex di Belen Rodriguez in compagnia di un’altra donna fuori dal locale Beefbar di Milano. La persona in questione è Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 che ha preso parte all’edizione di Pechino Express 2023 in onda proprio in questo periodo: la Stramare è infatti in coppia con Barbara Prezja nella squadra delle Mediterranee.

Come riporta il quotidiano Leggo, Carolina Stramare avrebbe potuto prendere parte anche all’Isola dei Famosi: tuttavia, dopo i casting, l’ex Miss Italia ha dovuto rinunciare all’avventura in Honduras per problemi personali. Nelle foto si vede Antonino Spinalbese che passa del tempo con Carolina Stramare anche in un altro locale. E non è tutto, perché i paparazzi di Whoopsee hanno anche scattato delle foto dove l’ex gieffino è in macchina con la presunta nuova fiamma: i due si scambiano anche un abbraccio.

Ma allora tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è davvero finita? Non ci sono ancora conferme ufficiali, né su questa probabile separazione né tantomeno sul possibile flirt con Carolina Stramare. Tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano non sembra avere dubbi sulla fine della love story tra l’ex di Belen e la sorella di Elettra: “Ma perché era cominciata?”, commenta la Marzano in una Storia.