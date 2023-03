Soffocato da un pezzo di pane, Edoardo muore a soli 5 anni | Il dolore è immenso

Un bimbo di 5 anni è morto soffocato da un pezzo di pane mentre cenava con la sua famiglia: inutili i soccorsi.

Un boccone di traverso che sfocia in una terribile tragedia. La comunità di Vermezzo con Zelo, comune di circa 4.000 abitanti a poca distanza da Milano, è sotto shock per quanto accaduto ad un bimbo di soli 5 anni. Il piccolo è rimasto soffocato mentre inghiottiva un pezzo di pane, che gli è andato di traverso. Nonostante il ricovero presso l’ospedale di Niguarda, a Milano, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto riportato anche dal quotidiano Leggo, il piccolo Edoardo (di origine peruviana) stava cenando con i suoi genitori e sua nonna nella loro abitazione nel piccolo comune del milanese. Improvvisamente un pezzo di pane gli ha ostruito le vie aeree: per questo la sua famiglia ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono subito giunti i soccorritori dell’Ata soccorso e l’equipe medica, ma i sanitari si sono subito resi conto che il bambino era in arresto cardiocircolatorio. La situazione era già molto grave, pertanto si è deciso di trasportare Edoardo in elicottero al Niguarda di Milano.

Edoardo non ce l’ha fatta: famiglia e paese sotto shock

Per il bambino di origine peruviana sono stati tre giorni di agonia all’interno della Terapia intensiva dell’ospedale milanese, dove ha lottato per rimanere in vita. Ma la mattina di giovedì 16 marzo è arrivata la notizia che ha distrutto la sua famiglia e scosso l’intera comunità di Vermezzo con Zelo. Edoardo, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Una tragedia che ha gettato nello sconforto tutta la popolazione del piccolo centro alle porte di Milano, come si può leggere anche dalle parole del primo cittadino. “L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Vermezzo con Zelo – fa sapere il sindaco – esprimono il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Edoardo. Siamo vicini ai genitori e familiari e al loro grande dolore”.

Questa mattina si sono svolti i funerali del bambino, con centinaia di persone che sono accorse presso la Chiesa di Buccinasco per l’ultimo saluto.

Manovra di Heimlich, la pratica che può salvare la vita

Il boccone di traverso è una situazione che può verificarsi non solo nei più piccoli, ma anche negli adulti. Anche per questo è indispensabile sapere come effettuare la manovra di Heimlich, ovvero la tecnica di primo soccorso per rimuovere un’eventuale ostruzione alle vie aeree. Grazie a questa misura, infatti, molte persone a rischio soffocamento vengono salvate. Anche le persone che non hanno un’approfondita preparazione sanitaria possono praticare la manovra di Heimlich, sebbene sia sempre necessario allertare i servizi di soccorso.

Per praticare correttamente la manovra di Heimlich ci si posiziona in piedi dietro la persona a rischio soffocamento, mettendo le proprie braccia intorno ai fianchi e sotto le braccia dell’infortunato. Una mano è piegata con il pugno chiuso e viene posizionata con la parte del pollice appiattita contro l’addome, precisamente nella zona tra lo sterno e l’ombelico.

Infine, l’altra mano afferra il pugno e va ad effettuare una serie di rapide e profonde spinte verso l’alto, finché l’oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso.