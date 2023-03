“Ciccione di m…”: inciviltà sugli spalti a Torino | Cannavacciuolo non ci sta: che risposta! – VIDEO

Domenica bestiale allo stadio per Antonino Cannavaciuolo che è stato preso di mira dai tifosi granata. Ma cosa è successo esattamente allo chef stellato?

Calcio e cucina sono i due grandi amori e motori dell’Italia. Insomma, se non si parla di VAR, calci di rigore, punti in classifica o ancora allenatori da esonerare seduta stante, è perché sicuramente si sta discutendo di spaghetti aglio, olio e peperoncino o della parmigiana di melanzane che come la prepara la propria mamma nessuno al mondo.

Cosa accade, però, quando cucina e calcio si incontrano allo stadio? Bhe, il pranzo va di traverso e la domenica diventa bestiale. Ultimamente, infatti, si stanno registrando scontri anche violenti tra le diverse tifoserie che animano il fine settimana nostrano e non solo. E anche Antonino Cannavacciuolo, suo malgrado, è stato protagonista allo stadio Olimpico di Torino di uno spiacevolissimo episodio.

Mentre si giocava Torino – Napoli, vinta in trasferta dagli azzurri di Luciano Spalletti con ben 4 reti, fondamentali per la squadra che ora sogna davvero lo scudetto assente da tantissimi anni, i tifosi granata hanno preso di mira Antonino Canavacciuolo che era in tribuna con la sua famiglia. Lo chef, infatti, anche se lavora ormai da tantissimi anni a Orta San Giulio in provincia di Novara, dove si trova la lussuosissima e tristellata Villa Crespi, è napoletano doc e tanto è bastato per essere pesantemente insultato dalla tifoseria più facinorosa del Torino.

La reazione di Antonino Cannavacciuolo dopo gli insulti allo stadio

A causa della sconfitta pesante in casa, lo chef di Vico Equense è stato preso di mira con insulti sgradevolissimi e questo davanti i suoi bambini. Nei video, pubblicati sui social e diventati virali nel giro di niente, si vedono i tifosi granata rivolgere parole per nulla edificanti ai danni di Cannavacciuolo. Tra gli insulti rivolti allo chef, i più frequenti sono stati “Cuoco di me**a” e “Ciccione di m***a” rovinando la partita così a Cannavacciuolo che si stava godendo la festa del papà con i suoi figli allo stadio.

Lo chef, infatti, non è rimasto in silenzio e ha risposto ai cori di insulti provenienti dalla curva. “Venite qua! Venita qua!” ha gridato Cannavacciuolo, provocando i tifosi e aizzandoli ulteriormente. Lo chef ha un temperamento focoso e una personalità forte e spiccata e non ce l’ha fatta proprio a ignorare gli insulti pressanti. Ma non solo.

Cannavacciuolo, per rafforzare la sua provocazione, ha anche alzato la mano, mostrandosi così pronto a confrontarsi con i suoi detrattori. Insomma, una partita tranquilla in compagnia dei suoi bimbi ben presto si è trasformato in ben altro per lo chef stellato. Sui social, però, tutti hanno mostrato pieno sostegno e solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo. “Antonino sei troppo signore per abbassarti a questi poverini. Vergogna”, ha commentato un utente. “Insultare un professionista solo perché è tifoso e si vuole godere una partita, siamo toccando il fondo”, ha aggiunto un altro.