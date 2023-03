Franchising Candy Lisa: il negozio di dolciumi solleva un polverone | Il caso dell’Inghilterra

Sulla piattaforma Reddit spunta il quesito di un utente che solleva dubbi sulla natura della catena di rivenditori di caramelle, facendo emergere in modo spontaneo il paragone su quanto accade in Inghilterra

Fra le piattaforme social più in voga, quella che fa sicuramente nascere più dibattiti sui temi più disparati possibile è Reddit.

Sul sito di social news, infatti, nascono spesso confronti fra gli utenti sia su temi di interesse comune che su curiosità che, a pensarci, viene spontaneo chiedersi come siano potute venir fuori.

Il social è articolato il subreddit, ossia “sottocanali”, per lo più divisi per temi o per provenienza geografica.

E proprio nelle ultime ore su quello italiano è stato sollevato un quesito decisamente interessante riguardante il negozio di dolciumi Candy Lisa, un franchising presente in tutta Italia.

Franchising Candy Lisa: il negozio di dolciumi solleva dubbi su Reddit

All’incirca un mese fa l’utente @Classic_Marzipan1198 ha aperto un sub reddit denominato “Qualcosa di strano nel franchising di dolciumi Candy Lisa?”.

Come si può leggere nel post riportato, l’utente si interroga sulla natura di questa catena di rivenditori di caramelle, presenti in tutta Italia nelle piazze più importanti e nei luoghi più turistici.

Il dubbio verte soprattutto sul fatto che questi negozi risultino spesso vuoti, facendo spontaneamente sorgere la domanda su come sia possibile, allora, pagare affitti da capogiro in zone così turistiche su tutta la penisola.

L’utente ha dunque chiesto agli altri utenti se avessero informazioni in merito, soprattutto alla luce del fatto che, cercando online, la catena non compare sui principali social network a eccezione dei singoli rivenditori locali.

Fra i commenti e i suggerimenti lasciati dai vari utenti (e che potete leggere nel post), uno in particolare ha suggerito un paragone con quanto accade in Inghilterra, dove nelle principali vie turistiche (soprattutto di Londra) sono iniziati a spuntare centinaia di negozi simili.

Si fanno chiamare, sottolinea l’utente, “American Candy Stores”, e sono già sotto il mirino del consiglio comunale di Westminster, che sta indagando su eventuali reati legati a questo tipo di negozi.

A riguardo risulta estremamente illuminante un articolo del Guardian, nel quale vengono evidenziate le grosse contraddizioni in merito alla nascita di questi candy shop americani, la legittimità di tali profitti oltre che l’enorme danno per la salute dei consumatori.

Alcuni utenti hanno quindi sollevato dubbi sulla natura di questo franchising e su come sia possibile per negozi così piccoli pagare costi così ingenti.

Attualmente, leggendo online, sono poche le informazioni che emergono, ad eccezione degli articoli riguardanti le inaugurazioni dei singoli store locali.

Quel che è certo è che in Inghilterra sono state messe in piedi delle indagini a carico di questi numerosi negozi, tutti uguali, tutti presenti nelle zone più turistiche e in location estremamente centrali.

I dubbi sorgono spontaneamente, per lo meno per quanto accade in Inghilterra dove il Consiglio Comunale ha avviato le dovute indagini.

In Italia, ad oggi, non c’è nulla di simile, ma il post su Reddit ha fatto sorgere dubbi e curiosità in merito a molti utenti online.