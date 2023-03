Come ottimizzare un sito per i dispositivi mobili in pochi passi

Tutti ormai utilizziamo i dispositivi mobili per fare ricerche online, per questo è fondamentale che i siti web siano ottimizzati per ogni tipo di dispositivo. Avere un sito ottimizzato può anche migliorare il posizionamento SEO nel motore di ricerca, in modo da ottenere maggiore traffico organico. Grazie all’aiuto di un esperto SEO puoi rendere il tuo sito web adatto ad ogni risoluzione e dispositivo, così da garantire agli utenti un’ottima navigazione. Vediamo quali sono i passaggi che bisogna intraprendere per rendere il tuo sito ottimizzato per i dispositivi mobili.

Usa un design responsive

Il primo passo nella creazione di un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili è utilizzare un design responsive, così da regolare il layout e il contenuto per adattarsi alle dimensioni dello schermo del dispositivo utilizzato per accedervi. Questo rende più facile per gli utenti la lettura e la navigazione del sito, indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando. Un design responsive può anche migliorare il posizionamento SEO, dato che Google premia i siti che sanno adattarsi a più dispositivi senza interferire nell’user experience.

Ottimizza le immagini

Le immagini possono influire in modo significativo sul tempo di caricamento del tuo sito web, per questo devono essere compresse e ottimizzate, senza però perdere la loro qualità. Questo vuol dire che bisogna ridurre le dimensioni del file delle immagini e utilizzare il formato appropriato, ad esempio utilizzando il formato JPEG per le fotografie e il formato PNG per la grafica e i loghi.

Usa caratteri leggibili

Quando si tratta di dispositivi mobili, la leggibilità è essenziale. Vuoi assicurarti che il tuo sito web sia facile da leggere su schermi più piccoli, quindi è importante scegliere un carattere leggibile e un colore che sia a contrasto con lo sfondo. Basta attenersi a una dimensione del carattere di almeno 14px e utilizzare un font facile da leggere, come sans-serif, Arial o Helvetica.

Semplifica la navigazione

Gli utenti vogliono trovare ciò che stanno cercando in modo rapido e semplice, quindi è importante semplificare la navigazione per i dispositivi mobili. Limita il numero di elementi nel tuo menu e assicurati che la navigazione sia veloce e facile per tutti. Puoi prendere in considerazione l’utilizzo di un menu hamburger, che viene scelto per visualizzare le pagine in pochi clic.

Utilizza un layout ottimizzato per i dispositivi mobili

Il layout del tuo sito web può fare una differenza significativa nella facilità d’uso su un dispositivo mobile. Evita di utilizzare grandi blocchi di testo o layout complicati che possono essere difficili da visualizzare su uno schermo piccolo. Utilizza invece un layout semplice e diretto che consenta agli utenti di trovare facilmente ciò che stanno cercando, altrimenti chiuderanno la pagina e si rivolgeranno ad un competitor.

Migliora la velocità del sito

Come abbiamo già anticipato, la velocità del sito è fondamentale per gli utenti, soprattutto perché chi naviga da mobile potrebbe avere connessioni Internet più lente rispetto agli utenti desktop. Per migliorare la velocità del tuo sito, puoi comprimere le tue immagini e ridurre al minimo il numero di richieste che il tuo sito invia al server. Google ha anche affermato che la velocità del sito è un fattore di ranking, quindi migliorare la velocità del tuo sito può migliorare il tuo posizionamento SEO.

Ottimizza i meta tag

I meta tag sono tag HTML che forniscono informazioni sul tuo sito web ai motori di ricerca. Ottimizzando i tuoi meta tag, puoi migliorare il tuo posizionamento SEO e rendere più facile per gli utenti trovare il tuo sito. Dovresti includere sempre un tag title e una meta description in ogni pagina.

In conclusione, ci sono diversi step da fare per ottimizzare un sito per i dispositivi mobili ma è fondamentale farlo se non si vogliono perdere potenziali visitatori. Dato che non si tratta di un lavoro semplice, è meglio risolversi ad un esperto SEO che conosce tutte le procedure per migliorare il posizionamento nel motore di ricerca.