Internet casa: smart working, streaming e gaming online al top con EOLO

Non c’è alcun bisogno di ribadire quanto, al giorno d’oggi, sia importante disporre di una connessione Internet di ottima qualità, non solo per quanto riguarda la velocità di caricamento e scaricamento dati, ma anche per quanto concerne la stabilità e la sicurezza.

Anni addietro, gli utilizzi che si facevano di Internet erano decisamente più limitati di quelli di oggi e una connessione “decente”, per quanto non del tutto appagante, era comunque sufficiente a soddisfare la gran parte delle esigenze degli utenti. Adesso però non è più così; vi sono servizi, come per esempio lo streaming e il gaming online, che richiedono connessioni superveloci e altamente stabili; basti pensare a quanto può essere frustrante e fastidioso guardare la propria serie televisiva preferita su una delle tante piattaforme streaming ed essere tormentati da continue interruzioni perché la linea è lenta, ingolfata o poco stabile.

Si consideri poi che, soprattutto in questi ultimi due anni, è aumentato moltissimo il numero di persone che lavorano da casa (telelavoro e smart working), anche in seguito ad alcune “rivoluzioni” operative imposte a suo tempo dalla pandemia da Coronavirus.

Streaming, gaming online e smart working sono comunque solo alcune delle attività che richiedono una connessione di qualità; sono infatti moltissime altre le circostanze che ci impongono l’utilizzo di Internet: home banking, pratiche con la Pubblica Amministrazione, videochiamate con amici e parenti lontani, ricerche per lo studio, acquisti online e via discorrendo.

È quindi più che ovvio che gli utenti digitino su Google la stringa “Internet casa offerte” vagliando le varie proposte di connessioni Internet veloci, stabili e a un prezzo competitivo. Non solo, dal momento che oggi sono sempre di più coloro che hanno rinunciato alla linea telefonica fissa, uno dei criteri di ricerca è anche quello di offerte che contemplino questa possibilità, che gradualmente, c’è da scommetterci, diventerà la regola. C’è poi un’altra questione in ballo; nel nostro Paese sono ancora diverse le zone prive di copertura di rete (piccoli comuni, zone rurali, paesini di montagna ecc.); come rispondere alle esigenze di connessione delle persone che risiedono in questi luoghi? Non tutti gli operatori possono garantire la connettività in determinate zone.

EOLO: offerte casa performanti anche nelle zone dove gli altri operatori non arrivano

EOLO è una delle aziende leader nel vasto settore delle telecomunicazioni e da molto tempo (è una società operativa da più di venti anni) offre alla propria clientela una vasta gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate e che, grazie alla tecnologia FWA, Fixed Wireless Access, è in grado di offrire soluzioni di connessione altamente performanti anche in quelle zone in cui gli altri operatori non possono o non vogliono arrivare perché, dal punto di vista economico, non le considerano interessanti. EOLO, invece, ha una mission diversa: Internet per tutti, anche a quelle famiglie residenti in zone rurali e in piccoli comuni. Nelle altre zone, invece, dove le infrastrutture lo permettono, EOLO offre connessioni Internet con tecnologia FTTH (Fiber to the Home, fibra fino a casa) in cui si impiegano cavi in fibra ottica per tutta la linea Internet; ciò permette velocità altissime (fino a 1 Gbps), decisamente stabili e affidabili.

I pacchetti offerti da EOLO sono diversi; oltre all’offerta base fino a 30 Mbps, si ricordano per esempio i pacchetti opzionali +Intrattenimento per streaming e gaming alla massima velocità su più dispositivi, il pacchetto +Studio e Lavoro che permette di studiare e di lavorare al massimo delle possibilità. Si tratta di pacchetti che consentono di portare la velocità dell’offerta base da 30 Mb/s fino a 100, 200 o 1.000 Mb/s a seconda della copertura della propria zona e, di conseguenza, della tecnologia disponibile (FWA o fibra ottica FTTH). Molto interessante anche l’offerta EOLO Quando Vuoi grazie alla quale è possibile usare Internet soltanto quando serve, un’offerta perfetta per coloro che hanno una seconda casa che viene sfruttata solo per brevi periodi nel corso dell’anno.