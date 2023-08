Nuovo Lexus NX: SUV ibrido in versione premium hybrid e plug-in hybrid

Il mondo Lexus, il brand premium della casa giapponese Toyota, è in continuo fermento e le nuove proposte si susseguono in modo piuttosto incalzante. Si deve dare conto, fra le altre cose, delle novità della gamma Lexus NX composta da vari modelli di SUV ibrido presenti in due motorizzazioni diverse: premium hybrid e plug-in hybrid. I modelli premium hybrid (HEV, Hybrid Electric Vehicle) sono disponibili in 4 allestimenti (Premium, Premium+, F-Sport e Luxury), mentre i modelli plug-in hybrid (PHEV) sono tre: Premium+, F-Sport e Luxury.

Nuovo Lexus NX: opzioni di motorizzazione e batteria

Per quanto riguarda le opzioni di motorizzazione, la linea HEV propone quella NX350, che combina un motore a benzina da 2,5 litri a due motori elettrici per una potenza totale di ben 244 CV; la linea premium hybrid è disponibile sia a trazione anteriore (allestimento Premium) che a trazione integrale (allestimenti Premium+, F-Sport e Luxury). Il motore fornisce circa il 25% di potenza in più e un’accelerazione più rapida del 15% rispetto al precedente NX.

La linea PHEV propone invece la motorizzazione NX450h+, versione plug-in che impiega lo stesso motore a benzina, ma ha una batteria più grande e una potenza totale di 309 CV.

A seconda della motorizzazione cambia la batteria; nei modelli con motore NX350h troviamo una batteria al nichel-idruro metallico (Ni-MH) da 1,9 kWh. Il modello ibrido plug-in NX450h+ ha invece una batteria al litio-ione (Li-ion) da 18,1 kWh.

Lexus NX Plug-in Hybrid: i tempi di ricarica

Mentre i modelli premium hybrid si ricaricano da soli, quelli plug-in hybrid vengono ricaricati attraverso varie modalità; Lexus NX plug-in ha un caricatore di bordo da 6,6 kW; occorrono poco più di due ore e mezzo per una ricarica completa nel caso in cui si utilizzi una wallbox domestica da 7,4 kW; la ricarica può anche essere effettuata anche ricorrendo a una presa domestica (la modalità più lenta) oppure a una colonnina di ricarica pubblica (tempi superiori a quelli della wallbox, ma inferiori a quelli occorrenti nel caso di comune presa domestica).

La motorizzazione NX450h+ ha un’autonomia in elettrico davvero notevole; infatti, l’impostazione EV predefinita ottimizza l’uso della batteria e consente di percorrere distanze fino a 76 km (ciclo combinato, fino a 98 km nel ciclo urbano).

Le dimensioni e i prezzi

Le dimensioni del SUV Lexus NX (Nimble Crossover, crossover agile) sono le seguenti: 4,66 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,64 metri di altezza; la capacità del bagagliaio è di 555 litri. I prezzi differiscono a seconda dell’allestimento e della motorizzazione:

Lexus NX Premium (premium hybrid): 64.600 euro

Lexus NX Premium+ (premium hybrid): 66.600 euro

Lexus NX F-Sport (premium hybrid): 71.600 euro

Lexus NX Luxury (premium hybrid): 71.600 euro

Lexus NX Premium+ (plug-in): 73.100 euro

Lexus NX F-Sport (plug-in hybrid): 78.100 euro

Lexus NX Luxury (plug-in hybrid): 78.100 euro

Sicurezza: Lexus Safety System+

Tutti i nuovi modelli dell’NX sono dotati del più recente sistema di sicurezza Lexus Safety System+, ancora più veloce e che prevede molte interessanti funzionalità: sistema di pre-collisione, assistenza alla sterzata di emergenza, controllo radar dinamico della velocità di crociera, assistenza per la segnaletica stradale, assistenza al rilevamento di corsia, assistenza al cambio di corsia, allerta traffico trasversale anteriore, fari abbaglianti automatici, fari abbaglianti adattivi.