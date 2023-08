Lampade solari da giardino, funzionano davvero?

Le lampade solari sono fonti luminose che, anziché utilizzare la corrente elettrica tradizionale oppure le pile, sfruttano quella ricavata dal sole durante le ore diurne.

Semplici da utilizzare e disponibili in tantissimi modelli, possono essere utilizzate per scopi puramente decorativi, per illuminare l’ingresso di casa oppure per creare un’area relax esterna luminosa e piacevole anche di notte.

In questo articolo vi spiegheremo che cosa sono e come funzionano, e andremo a scoprire come individuare le lampade solari da giardino più potenti disponibili in commercio.

Che cosa si intende per lampada solare

Una lampada solare è un tipo di illuminazione che, grazie alla presenza di piccoli o piccolissimi pannelli solari fotovoltaici, trasforma l’energia solare in corrente elettrica utilizzabile per alimentare il faretto, la luce al led, il lampione, l’applique e via dicendo.

Queste luci possono essere definite eco-friendly, in quanto, non facendo uso della corrente elettrica proveniente dalla rete di fornitura, abbattono consumi e sprechi, e permettono di compiere un piccolo passo verso l’indipendenza energetica. Oltre a questo, riducono anche i costi in bolletta, garantendo un piccolo risparmio.

Come funziona una lampada solare per il giardino

Il pannello solare che consente di alimentare la fonte luminosa può essere integrato con essa o collegabile tramite cavo.

Dato che questa tipologia di luce si carica durante le ore diurne e viene utilizzata durante quelle notturne, è dotata di una piccola batteria ricaricabile, ovvero di un accumulatore, che immagazzina la corrente elettrica e permette di utilizzarla quando serve.

Alcuni prodotti possono essere utilizzati o ricaricati sia sfruttando la luce solare, sia, in assenza di questa, utilizzando la corrente elettrica domestica; questo consente di utilizzare le lampade da esterno anche quando la giornata non è sufficientemente soleggiata e, per questo motivo, non consente di ricaricare le batterie.

Come individuare i modelli più potenti

Chi ha necessità di illuminare l’outdoor per molte ore consecutive, sfruttando luci molto intense, ma anche chi desidera utilizzare ghirlande decorative, lasciandole accese per tutta la notte, deve procurarsi le più potenti lampade solari per il giardino disponibili in commercio, acquistabili anche su e-commerce di settore, come quello di Leroy Merlin.

Per capire se il modello di proprio interesse è sufficientemente potente, è necessario valutare:

l’autonomia : questa deve essere tale da soddisfare appieno le necessità di utilizzo. Ad esempio, se si desidera avere luce durante la maggior parte della notte, sarà necessario scegliere modelli la cui carica duri almeno 8 o 12 ore consecutive;

: questa deve essere tale da soddisfare appieno le necessità di utilizzo. Ad esempio, se si desidera avere luce durante la maggior parte della notte, sarà necessario scegliere modelli la cui carica duri almeno 8 o 12 ore consecutive; la tipologia di pannelli utilizzati : le lampade solari più potenti sono dotate di piccoli pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza;

: le lampade solari più potenti sono dotate di piccoli pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza; l’intensità luminosa: questa risulta determinante per capire se il grado di illuminazione è sufficiente per le proprie esigenze di utilizzo. Ad esempio, se si acquista una ghirlanda decorativa o dei paletti segna percorso, può andare bene un’illuminazione pari o inferiore ai 100 lumen, mentre se si desidera creare un’atmosfera piacevole per potersi godere l’outdoor anche di notte, meglio puntare su luci di intensità compresa tra i 100 e i 250 lumen.

Tutte queste caratteristiche sono in genere indicate sulle schede tecniche, dunque facilmente rilevabili anche quando si acquista online.

Lampade solari da esterno: quale modello scegliere

La scelta del modello non deve basarsi esclusivamente sul gusto estetico, in quanto ognuno risponde al meglio a specifiche necessità.

Chi desidera illuminare il sentiero o la stradina che conducono dal cancello alla porta d’ingresso, una scala esterna oppure una zona specifica del cortile, può optare per i faretti ad incasso oppure per i picchetti da impiantare nel terreno; se invece l’obiettivo è quello di illuminare direttamente la porta d’ingresso o quella del garage, meglio puntare sui proiettori solari con sensore di movimento, i quali si illuminano quando qualcuno si trova nel loro raggio d’azione.

Per illuminare l’area relax del cortile o del terrazzo in modo gradevole, si può ricorrere a dei lampioncini, disponibili in tantissime forme e dimensioni, mentre per finalità strettamente estetiche, volte a creare l’atmosfera, meglio optare per lampade decorative e ghirlande, perfette anche in occasione di feste con gli amici.

Lampade solari da giardino potenti: caratteristiche aggiuntive

Per offrire i massimi vantaggi, le lampade solari più potenti e performanti possono presentare caratteristiche o funzionalità aggiuntive, utili in svariate occasioni; in particolare è possibile avere:

elevati livelli di resistenza all’acqua, all’umidità e agli agenti atmosferici;

semplicità di montaggio, installazione e utilizzo;

presenza di sensori per il rilevamento del movimento;

interruttori che consentano di accendere e spegnere la lampada, oppure di farla funzionare in modalità “auto”.

Chi desidera un tocco estetico in più, può inoltre puntare su lampade da esterno con luce che cambia colore.