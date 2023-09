Quanto costa il noleggio a lungo termine e a chi conviene

Il contratto di noleggio auto a lungo termine è l’accordo tra l’automobilista e una società di noleggio mediante il quale si soddisfano necessità quotidiane e/o lavorative del primo a fronte del pagamento di un canone mensile fisso. In questo caso, è la compagnia di noleggio a detenere la proprietà dell’auto e metterla a disposizione dei clienti per un periodo di tempo prestabilito (in genere fino a tre anni). In precedenza, erano solo i professionisti e i titolari di partita IVA a utilizzare questa soluzione, mentre negli ultimi anni si è diffusa sempre di più anche tra i privati.

Perché noleggiare l’auto a lungo termine

Come già precisato, con il passare degli anni il noleggio a lungo termine è diventata una soluzione sempre più diffusa nel nostro Paese. I motivi sono molteplici, ad esempio scegliere un noleggio a lungo termine di un’auto elettrica permette di avere una soluzione per la mobilità green senza dover necessariamente far fronte a una spesa importante. Ancora, stipulando un contratto di noleggio è possibile sia risparmiare soldi sia semplificarsi la vita. Infatti, il canone che l’utilizzatore del veicolo è tenuto a versare mensilmente alla compagnia di noleggio rappresenta non solo il corrispettivo del godimento del veicolo ma ricomprende anche tutta una serie di servizi, come ad esempio l’assicurazione RCA, il soccorso stradale h24 e molti altri. Ciò significa che tutte queste spese, e le relative formalità di adempimento, sono esclusivamente a carico della compagnia di noleggio. Ancora, noleggiare un’auto a lungo termine significa anche non perdere denaro a causa della svalutazione fisiologica dei veicoli. Infatti, quando un soggetto acquista un’auto nuova il valore di quest’ultima tenderà a scendere inesorabilmente con il tempo, viceversa, con il noleggio tutto ciò non accade perché, come già anticipato, l’unica ed esclusiva proprietaria del mezzo è la compagnia e non l’utilizzatore. Quest’ultimo, infatti, alla scadenza del contratto è libero di noleggiare un’altra macchina e avere così a disposizione sempre un veicolo nuovo.

Il prezzo del noleggio per i privati

Una delle domande più frequenti concernenti questo tipo di contratto riguarda il prezzo mensile. Non si può fornire una risposta univoca a questa domanda, poiché è possibile trovare diverse offerte di noleggio auto a lungo termine tra cui scegliere, con un canone differente. Inoltre, il prezzo è influenzato dal tipo di auto scelta, dalla durata del contratto, dal chilometraggio, dai servizi extra che è possibile aggiungere (ad esempio il cambio degli pneumatici stagionali oppure alcune coperture assicurative, come la tutela legale o la polizza per gli infortuni del conducente), ecc. Inoltre, sono previsti dei sovrapprezzi in casi particolari, ad esempio quando viene indicato nel contratto un guidatore aggiuntivo o il noleggiante ha un’età minima o massima troppo bassa o troppo elevata. Infine, è necessario sottolineare che nel contratto a lungo termine senza anticipo il canone è più elevato, poiché l’anticipo serve proprio ad abbassare le rate mensili. In base a tutti questi elementi e alla personalizzazione che si sceglie, l’importo cambia e aumenta o diminuisce rispetto ad altri.

Il noleggio a lungo termine è conveniente?

Prima di optare per il noleggio a lungo termine come soluzione di mobilità è necessario valutarne l’effettiva convenienza e la sua compatibilità con le proprie esigenze. Per far ciò, bisogna considerare l’utilizzo prevalente che si fa dell’auto. Ad esempio, se si percorrono almeno 15.000 km ogni anno, la possibilità di mettersi al volante di un veicolo sempre nuovo e performante può essere molto vantaggiosa. Inoltre, il noleggio a lungo termine è un’ottima scelta se si ama cambiare auto con una certa frequenza, ad esempio una volta ogni tre o quattro anni, poiché evita la svalutazione del valore del veicolo, come anticipato.