Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine di Auto Usate: Risparmio e Flessibilità

Il noleggio auto a lungo termine è una delle opzioni di mobilità che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo. Se molti anni fa, il noleggio a lungo termine di un’auto era un’opzione interessante principalmente per le aziende, soprattutto quelle di medie e grandi dimensioni, e per coloro che facevano dell’auto il loro principale strumento di lavoro, come gli agenti di commercio, oggi questa forma di locazione è diventata molto allettante anche per i privati.

Recentemente, accanto al noleggio a lungo termine di auto nuove, sta emergendo con crescente interesse la modalità di noleggio lungo termine auto usate, talvolta indicato come noleggio auto “second life”. Questa formula si distingue soprattutto per il suo potenziale di risparmio e la flessibilità.

Cos’è il Noleggio Auto a Lungo Termine?

Prima di esaminare più dettagliatamente i principali vantaggi del noleggio a lungo termine di auto usate, vediamo brevemente le caratteristiche salienti di questa forma di noleggio in generale. In primo luogo, va differenziato dal noleggio auto a breve termine, che è una soluzione adatta per gestire esigenze temporanee, stagionali o impreviste, ma non è pensato come alternativa alla proprietà o al leasing.

Il noleggio a lungo termine, così chiamato perché i contratti solitamente durano da un minimo di 12-24 mesi a un massimo di 60, è una forma di locazione speciale in cui una società di noleggio (il locatore) concede in locazione un’auto a un’azienda o a un privato (il locatario) in cambio di un canone mensile. Questi possono utilizzare l’auto in base alle loro esigenze.

I Vantaggi del Noleggio a Lungo Termine (Auto Usate e Nuove)

La formula del noleggio a lungo termine sta guadagnando sempre più successo grazie ai numerosi vantaggi che offre. Tra i principali, possiamo citare:

Assenza di problemi legati alla svalutazione: La svalutazione è un problema tipico dell’acquisto di un’auto nuova, ma non si applica al noleggio a lungo termine.

Servizi inclusi nel canone mensile: Il canone mensile include numerosi servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative, gestione di sinistri, multe, tassa di proprietà, soccorso stradale e altro ancora.

Gestione amministrativa e burocratica semplificata: La società di noleggio si occupa della maggior parte degli aspetti burocratici e amministrativi.

Costi trasparenti: Il canone mensile è fisso, consentendo una pianificazione finanziaria precisa fin dall'inizio del contratto di locazione.

Flessibilità: È possibile scegliere l'auto più adatta alle proprie esigenze, anche di ultima generazione e con varie opzioni di personalizzazione sia per i servizi inclusi nel canone che per quelli extra.

Tutti questi vantaggi si applicano sia al noleggio di auto nuove che a quello di auto usate. Per quanto riguarda quest’ultima opzione, è importante sottolineare il notevole risparmio, con un canone mensile che può essere inferiore fino al 20% rispetto al noleggio di un’auto nuova. In genere, i tempi di consegna per le auto usate sono più brevi rispetto a quelle nuove,e alla fine del contratto, è possibile acquistare l’auto usata a un prezzo particolarmente vantaggioso. Le auto usate del noleggio a lungo termine provengono dal primo ciclo di noleggio solitamente solo con unico utilizzatore. Le aziende di noleggio a lungo termine verificano con cura i tagliandi e i chilometri percorsi e sottopongono costantemente i veicoli a controlli accurati sulla meccanica e sulla carrozzeria.