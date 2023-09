Come spedire un pacco tramite un DHL Point Roma

Dall’invio di regali ad amici e parenti fino alla restituzione di un prodotto acquistato online e del quale non si è rimasti particolarmente soddisfatti, i motivi per ricorrere ai servizi di un corriere espresso sono davvero tanti.

Chi abita nella capitale, può rivolgersi a uno dei vari DHL Point in provincia di Roma, ovvero punti di questo corriere presso i quali è possibile depositare i pacchi da spedire, ma anche ritirarli nel caso in cui non fosse possibile garantire la propria presenza in casa nel giorno stabilito per la consegna del pacco.

Dalla preparazione del pacco alla consegna presso il punto scelto, in questo articolo spiegheremo come fare per effettuare una spedizione con questo corriere.

Controllare la presenza di divieti o limitazioni

Prima ancora di disporre il pacco e individuare il punto di consegna più vicino, è importante consultare il sito web del corriere per accertarsi che l’oggetto che si intende spedire non rientri tra quelli vietati o soggetti a particolari limitazioni.

Tra gli articoli vietati sono in genere inclusi:

gli animali vivi;

vivi; il denaro ;

; le armi da fuoco;

da fuoco; le merci infiammabili ;

; più di due dispositivi elettronici.

Le restrizioni possono invece riguardare gli alcolici, nonché le opere d’arte, gli oggetti d’antiquariato, i gioielli e altri articoli di valore elevato.

Preparare il pacco

Dopo che ci si è assicurati che l’articolo da spedire non rientri tra quelli vietati o soggetti a limitazioni, si potrà procedere con la preparazione del pacco da lasciare presso uno dei DHL point Roma, facendo attenzione ad imballare il contenuto in modo tale da evitare che possa rompersi o danneggiarsi durante il trasporto.

Questa operazione deve precedere la richiesta di preventivo, in quanto quest’ultimo varierà in base a due fattori: il peso e il volume.

Per la spedizione, sarà possibile utilizzare una scatola di cartone, rigida e resistente, di dimensione adeguata. Nel caso in cui l’oggetto da spedire fosse fragile o presentasse parti appuntite o taglienti, sarebbe opportuno proteggerlo con pluriball, nastro adesivo e polistirolo.

Calcolare i costi di spedizione

DHL, uno dei più importanti corrieri attivi a livello nazionale e internazionale, mette a disposizione sul proprio portale un form di facile compilazione che consente di calcolare in modo davvero rapido i costi di spedizione. Per fare questo, è necessario inserire:

le dimensioni e il peso del pacco;

e il del pacco; il Paese e la città di partenza ;

; il Paese e la città di destinazione.

Preparare i documenti e spedire il pacco

Dopo aver valutato i costi da sostenere, è necessario preparare la documentazione da allegare al pacco, ossia l’etichetta e, in alcuni casi, la fattura doganale.

Fatto questo, si potrà procedere con l’individuazione del DHL Point Roma più vicino a casa propria e con la consegna del pacco; in alternativa, se non si ha tempo o voglia di recarsi presso il punto di ritiro, si potranno prendere accordi affinché il corriere ritiri il pacco a domicilio, secondo date e orari forniti in precedenza.