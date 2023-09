Beautiful, anticipazioni americane: arriva il matrimonio che in Italia nessuno si aspetta

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano di colpi di scena inaspettati: possibile la celebrazione d’un matrimonio non in programma.

Beautiful è tra le soap opera più longeve della tv. In onda ormai da tantissimi anni, in molti paesi del mondo è considerato un vero cult della tv. Le vicende della ricca famiglia Forrester, intrigate con quelle delle sorelle Logan e degli Spencer appassionano i telespettatori oggi più di ieri.

E se in Italia la narrazione è ferma agli intrighi rivelati di Sheila, le anticipazioni americane rivelano che gli interesse del pubblico oggi è concentrato sulla giovane Hope e del suo rapporto con Thomas.

Beautful, Hope e Thomas si sposano? La richiesta di Douglas

Com’è noto Hope, dopo aver tentato invano di far funzionare il suo matrimonio con Liam e rimettere insieme la sia famiglia, ha lasciato lo Spencer ed è corsa tra le braccia di Thomas.

In questo momento desidera stare con lui, ma senza prendersi un impegno preciso. I due, decisamente molto passionali, vivono una relazione poco impegnativa e non vogliono darsi dell’etichette. Tra incontri fugaci e notti di passione il giovane Forrester e Hope sembrano aver trovato la dimensione perfetta e non hanno nessuna intenzione di prendersi sul serio.

Ma l’arrivo inatteso d’una persona potrebbe cambiare i loro progetti e porli davanti ad una decisione che non potranno più rimandare. I due convoleranno a nozze? Sono pronti all’altare. Non è noto se Thomas e Hope si sposeranno. È tuttavia certo che Douglas farà ai due genitori una richiesta specifica. Il ragazzino di ritorno dalle vacanze estive si rende conto che Hope e Liam non sono più una coppia, questo lo fa molto arrabbiare ma sapere che la Logan si è legata, di nuovo, al padre lo rende felice: finalmente la sua famiglia sarà riunita. A quanto pare Douglas farà ai genitori una richiesta inattesa che rivoluzionerà i piani dei due.

Rivedere Hope e Thomas insieme spiazzerà Douglas, che dopo un primo disagio perchè dispiaciuto per Liam a cui vuole molto bene, sarò felice per i genitori. Sembra che sarà proprio il ragazzino a spingere la Logan e Thomas a prendersi sul serio e valutare la possibilità di sposarsi. Ci sarà un matrimonio a casa Forrester?

Di sicuro il pubblico italiano non si è ancora abituato a vedere Thomas e Hope insieme e pensarli sposati è decisamente strano. Ad oggi non ci sono conferme in merito ma sembra che gli sceneggiatori siano predisposti verso questa soluzione.