Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, festa di benvenuto per la piccola Ginevra: niente rosa per gli addobbi ma solo colori caldi dell’autunno

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori lo scorso 20 Luglio di Ginevra: nei giorni scorsi la festa di benvenuto.

Genitori da soli due mesi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono felicissimi. L’arrivo di Ginevra ha consolidato il loro amore, nato sotto i riflettori d’Uomini e Donne. Lui tronista in carica ha scelto lei che era alla corte d’un altro ragazzo. È stato amore a prima vista anche se i due non hanno mancato d’affrontare le loro difficoltà.

Quando hanno annunciato la gravidanza hanno confermato quanto fosse solido il loro amore e oggi non possono non condividere la gioia che stanno provando. Ginevra è nata lo scorso Luglio e sin da subito hanno mostrato la piccola sui social: un modo per rendere partecipi i fan del momento speciale che stanno vivendo. Nei giorni scorsi la piccola è stata festeggiata con una festa di benvenuto, un party che davvero magico organizzato in ogni dettaglio dall’ex corteggiatrice.

Bosco incantato e bomboniere a sorpresa per la piccola Ginevra

La festa di benvenuto per Ginevra, la figlia d’Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, è stata un vero successo. Tutto è andato secondo i piani e la location è stata allestita secondo le richieste dell’ex corteggiatrice che ha voluto riprodurre un bosco segreto. A stupire il fatto che Natalia non abbia voluto nulla di rosa e fiocchi in raso.

Niente rosa o fiocchi per la neonata ma un bellissimo giardino incantato ricostruito alla perfezione. Funghi giganti, scoiattoli finti, e piante verdi: la vera riproduzione d’un vero bosco segreto. Gli ospiti sono stati accolti in un contesto autunnale accogliente dove non mancava cibo e tante leccornie: “Ieri ci siamo goduti la feste di Ginevra: vi mostro il Secret Garden”, ha scritto l’ex corteggiatrice sui social. Un set ben realizzato che ha ricevuto tantissimi like e che è stato la cornice perfetta per festeggiare la piccola.

Ma la vera sorpresa del party, oltre alla bellissima torta dedicata alla piccola. è stata la bomboniera. Un gadget originale che gli ospiti hanno portato a casa. In tema con il party sono stati preparati dei vasetti di marmellata fichi e noci, una confettura artigianale che gli ospiti hanno gradito. Inutile dire che ogni dettaglio della particolare festa è stato condiviso sui social e non sono mancati i complimenti agli organizzatori che hanno goduto d’una pubblicità non indifferente visti i tanti segui di cui la coppia dispone.