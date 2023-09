Altro che palestra: è questo l’hobby che aumenta la felicità e allenta lo stress, nessuno se lo aspetterebbe mai

Lo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, ci spiega come un hobby ormai accantonato da tempo, sia un vero e proprio toccasana per la salute.

Si parla molto dello sport e dei benefici che possiamo trarre da esso, ma troppo poco dell’impatto che alcuni hobby hanno sulla nostra mente. In una vita caotica, dove gli impegni sembrano infiniti e lo stress è diventato un compagno di vita, dedicare del tempo a se stessi è diventato essenziale per ricaricare le batterie.

Non si tratta di pigrizia o procrastinazione, quando ci dedichiamo ad un hobby attiviamo il nostro cervello per mezzo dei neurotrasmettitori. Inoltre, se quello che facciamo ci dona soddisfazione, si può notare un aumento di ossitocina e serotonina, gli ormoni della felicità.

L’ultima scoperta ci mostra come hobby che sembrerebbe fornire tutti questi benefici è l’uncinetto, storica pratica tramandata da generazione in generazione. A spiegarci il motivo sta volta è stata la neuroscienza.

L’uncinetto migliora la salute: la scoperta scientifica

Il lavoro a maglia sembrava un’attività del passato, accantonata dalle nuove generazioni da diverso tempo. Invece, l’hobby tanto amato dalle donne che prediligevano preparare con le mani un capo per i propri cari, è tornato prorompente nelle case, ed il motivo è davvero curioso.

Alcuni studi sulle neuroscienze hanno spiegato come l’uncinetto sia un toccasana per la salute mentale. Messe da parte le tradizioni sessiste che vedono l’uncinetto come un hobby esclusivamente femminile, questa pratica è raccomandata da tutti, persino come attività extrascolastiche.

In una ricerca dell’Università di Cardiff è emerso che le persone che lo praticano migliorano le loro relazioni, il loro benessere e la loro qualità della vita. “Ha un potenziale terapeutico”, conclude l’autore. Il suo potere rilassante può avere un effetto simile alla meditazione, legato strettamente alla consapevolezza, allontanandoci addirittura dai problemi quotidiani.

Inoltre, il movimento delle mani è in grado di ridurre il dolore in caso si soffra di osteoartrite, artrite o sindrome del tunnel metacarpale. Il raggiungimento degli obiettivi invece, ha un potere sulla produzione della serotonina e ossitocina, ormoni che aiutano a contrastare l’insorgenza di disturbi psicologici come la depressione.

Secondo il prestigioso psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, dopo una sensazione di gioia e coinvolgimento nel compito, “è seguito dalla sensazione di chiarezza, sapendo cosa vuoi fare in ogni momento”. Questa condizione risulta un’influenza positiva sulla nostra mente per la risoluzione di problematiche quotidiane.

Insomma, pare che l’uncinetto sia un vero e proprio toccasana per la nostra mente e per il nostro corpo. Alcune cliniche infatti, consapevoli dei suoi benefici, lo stanno proponendo ai propri pazienti. Ad esempio, l’Anderson Cancer Center di Madrid ha creato i laboratori Weaving Hopes appositamente pensati per i malati di cancro.