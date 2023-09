Spende 105 euro per una nail art, ma riceve una brutta sorpresa: il racconto della tiktoker Elisa Esposito

Elisa Esposito si è recata nel suo centro estetico di fiducia, ma oltre a delle unghie strepitose, è uscita con una brutta sorpresa.

In molti conosceranno Elisa Esposito, la tiktoker che nel 2022 è diventata famosa grazie al suo trend di parlare in ‘corsivo’. Questa mania non è altro di un modo di articolare le parole che consiste nel non pronunciare le vocali in maniera corretta, ma di mixarle tra loro, con un risultato alquanto singolare. Questa volta la ragazza non insegna alcuna lingua, ma racconta la sua disavventura con il fine di diffondere consapevolezza nelle amanti della nail art.

Tanto criticata quanto seguita, la ragazza ha continuato a svolgere i suoi video che ad oggi vengono seguiti da 1.5 milioni di persone. Finita la tendenza del corsivo, Elisa continua a condividere video di vita quotidiana, dove racconta ai suoi seguaci quello che le accade durante le sue giornate. “Sto facendo questo video per informarvi di quello che mi è successo”, racconta indignata la tiktoker nel suo ultimo video. La ragazza infatti, è stata protagonista di un episodio spiacevole a seguito dell’ultima seduta dal suo centro estetico di fiducia.

Elisa Esposito e la sua disavventura nel centro estetico

La settimana scorsa, Elisa Esposito si è recata presso un centro estetico a Milano, noto per effettuare bellissime nail art. Il risultato del lavoro è apparentemente ottimale, se non fosse che, dopo qualche giorno, Elisa si è resa conto che l’unghia del pollice presentava una macchia evidente all’interno della ricostruzione. Da una prima colluttazione sembrava semplicemente sporca, ma dopo aver pulito accuratamente l’unghia senza alcun risultato, la ragazza ha cominciato ad insospettirsi.

L’aspetto dell’unghia sembrava quasi essere compromesso da un livido, di cui Elisa non sentiva alcun dolore. Dopo diversi dubbi, la tiktoker ha deciso di informarsi sui social, dove ha scoperto che quella macchia non era altro che muffa o un fungo. Una volta scoperta l’origine, ha immediatamente contattato l’estetista precedentemente pagata 150 euro per il lavoro, che il giorno dopo le ha risposto che per andare ad agire sul danno, Elisa doveva prendere un appuntamento.

La macchia che si è formata sull’unghia del pollice della tiktoker, può essere causata dalla scarsa igiene degli attrezzi, o da una mancata attenzione nella procedura del refil, che potrebbe aver favorito l’entrata di bolle d’aria sull’unghia; favorendo così la formazione dei batteri. Come spiegato da lei stessa, la sua fortuna è stata quella di accorgersene per tempo; se avesse atteso l’appuntamento come indicato dall’estetista, a quest’ora avrebbe avuto a che fare con una micosi. Al momento Elisa si mostra con l’unghia senza gel che dovrà tenere libera per diverso tempo, ma ne approfitta per condividere con i suoi followers quanto accaduto.