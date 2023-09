Anna Falchi: “Io a 17 anni”, lo scatto inedito è boom di like, il tuffo nel passato che toglie il fiato

Anna Falchi ha deciso di condividere con i suoi follower uno scatto risalente all’adolescenza. I commenti non hanno tardato ad arrivare.

Anna Falchi ha, alle spalle, una vita ricca di successi. La sua carriera nel mondo della televisione è iniziata agli inizi degli anni ’90 quando ha preso parte a 5 episodi della sit-com Casa Vianello. Contemporaneamente, ha fatto il suo ingresso anche al cinema con Nel continente nero. Con il passare del tempo, ha indossato i panni di attrice di teatro e di produttrice.

Si tratta di un volto molto amato che, ancora oggi, ha un forte impatto sul pubblico. Il suo profilo di Instagram è seguito da ben 540 mila follower che, giornalmente, commentano i contenuti postati dalla diretta interessata. Ad attirare l’attenzione, è stato soprattutto uno scatto risalente alla giovinezza della donna.

Anna Falchi e lo scatto del passato: la reazione sui social

Anna Falchi ha sempre voluto lavorare nel mondo dello spettacolo. Nonostante le difficoltà, non si è mai arresa e ha dedicato parte della sua adolescenza a tale obiettivo. È lei stessa a guardare al passato in un posto caricato su Instagram. All’interno di esso, è possibile notare la presenza di una foto risalente ai suoi 17 anni.

Lo scatto, mai pubblicato prima, ha generato grande fermento tra gli utenti del social network. L’attrice, infatti, sfoggiava una bellezza del tutto naturale, caratterizzata da un filo di trucco e da una pioggia di capelli biondi. L’espressione, però, mostrava già una certa determinazione.

Anna Falchi ha accompagnato l’immagine con una didascalia profonda, che lascia pochi dubbi sulle emozioni provate. Ha ammesso di avere, in alcuni momenti, degli attacchi di malinconia. Ciò, un giorno, l’ha portata a rovistare in una vecchia scatola appartenente al passato. È proprio qui che ha trovato questo ricordo. All’epoca, era in procinto di abbandonare la Romagna per intraprendere una vita completamente nuova: “Quando stai nella tua terra può succedere di avere delle “botte” di malinconia. Rovistando tra le scatole dei ricordi mi è apparsa questa foto. Io a 17 anni, partivo dalla Romagna con una valigia piena di sogni (avverati) e speranze (esaudite)“.

Ovviamente, le cose non sono state sempre facili. Tuttavia, la citazione di Lorenzo De’ Medici, scritta dopo poco, sembra rivelare un bilancio positivo della propria giovinezza: “Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza“. Il post ha raggiunto tantissime persone. La maggior parte di loro non ha potuto fare a meno di scrivere frasi colme di complimenti e ammirazione.