Diana Del Bufalo, finalmente innamorata, Patrizio è “l’uomo dei suoi sogni”: gli auguri di compleanno speciali

Diana Del Bufalo ha finalmente mostrato a tutti il suo fidanzato Patrizio. Gli auguri per il compleanno di lui sono stati a incredibili.

Ormai non si fa altro che parlare di lei: qualche giorno fa l’artista romana ha stupito tutti con la notizia della ristrutturazione della sua casa a Roma, con tanto di immagini del prima e dopo. Di recente, però, la bella Diana è tornata a far parlare di sé a causa di alcune foto pubblicata sul web. Di che cosa si tratta?

Quello di Diana Del Bufalo è uno dei noni più celebri del momento. Cantante, attrice, comica e chi più ne ha più ne metta, l’artista originaria della capitale ne ha fatta di strada, nonostante la giovane età. La Del Bufalo deve la sua enorme notorietà ad Amici, il talent che l’ha lanciata nel mondo del canto. Con il tempo, però, la giovane donna ha dato prova di avere un incredibile talento anche per la recitazione, una delle sue più grandi passioni.

Oggi tutti conoscono Diana Del Bufalo anche grazie alla fama di cui gode sul web, dov’è ormai considerata una star a tutti gli effetti. Qui la giovane si mostra spesso nei diversi momenti della sua vita, tra gli eventi di lavoro e i momenti in compagnia della famiglia e degli amici. Proprio online la Del Bufalo ha condiviso alcune foto che la ritraggono insieme al suo fidanzato. Di chi si tratta?

Diana Del Bufalo, le foto con il fidanzato sono virali

Si chiama Patrizio e su di lui si anno pochissime informazioni. Secondo quanto emerso dal web, infatti, l’uomo non appartiene al mondo dello spettacolo, motivo per il quale non si conosce nemmeno il suo cognome. La storia tra Patrizio e Diana Del Bufalo arriva dopo la lunga relazione dell’attrice con il conduttore Paolo Ruffini e dopo il flirt con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina del GF.

A rendere ufficiale la relazione è stata proprio la Del Bufalo, per mezzo dei suoi canali social. Qui l’attrice romana ha condiviso un carosello di foto che la ritraggono insieme al fidanzato Patrizio. La bella Diana le ha condivise in occasione del compleanno del suo fidanzato, che lei stessa ha definito “uomo dei miei sogni”, come si legge nella didascalia su Instagram.

Classe 1990, Diana Del Bufalo si annovera tra le artiste più richieste in assoluto. Dopo il successo ottenuto come cantante ad Amici, la giovane si è cimentata anche nella recitazione, prendendo parte a film e serie tv di successo. Tra queste è impossibile non ricordare Operazione vacanze, Puoi baciare lo sposo, oppure Che Dio ci aiuti e tanti altri ancora.