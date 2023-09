Tre volti celebri e amatissimi dello spettacolo italiano: ma chi è l’intrusa? Affidati all’ingegno e risolvi il mistero

Sono tre donne note del mondo dello spettacolo, ma chi tra di loro non ha un punto in comune? I veri esperti sapranno sicuro rispondere.

Le tre donne nell’immagine sono molto famose nel mondo della televisione, parliamo di Anna Pettinelli, Arisa e Caterina Balivo. Tutte famose per il loro percorso, soltanto due condividono una cosa mentre la terza è ‘un’intrusa’. Di chi si tratta?

I veri esperti dello spettacolo riusciranno sicuro a capire chi tra queste tre donne non ha fatto la stessa cosa delle altre due, i loro percorsi non si sono mai incrociati.

Chi è l’intrusa tra Caterina Balivo, Anna Pettinelli ed Arisa?

La donna dello spettacolo che non ha condiviso un’esperienza professionale con le altre è Caterina Balivo. La Pettinelli ed Arisa, infatti, hanno partecipato entrambe ad Amici come insegnanti. Ognuna si è contraddistinta per il loro carattere forte e deciso.

Caterina Balivo, invece, non ha mai partecipato al talent di Maria De Filippi, la conduttrice napoletana dopo aver lasciato per qualche anno la Rai è approdata a La7 con lo show game Lingo, dove ha ottenuto ottimi risultati. L’azienda di viale Mazzini, infatti, l’ha rivoluta in squadra.

E in questo nuovo palinsesto televisivo la Balivo è tornata su Rai1 con un nuovo programma “La volta buona”. Si tratta di tre donne dello spettacolo molto diverse tra di loro. Arisa nasce come cantante e negli anni si è avvicinata anche al mondo dei talent show, spesso si parla di lei per le sue ‘provocazioni social’ che fanno discutere parecchio.

La Pettinelli è una conduttrice radiofonica e opinionista televisiva. Di lei piace la capacità di spiegare le cose con chiarezza, proprio per questo è stata spesso ospite di diversi programmi televisivi. Insomma sono tre donne molto diverse, la Balivo ha sicuramente un percorso nel mondo dello spettacolo più centrato sulla televisione.

Infatti, non è stata ne giudice ne opinionista, poiché nasce come conduttrice ed è quello che fa tutt’oggi con un programma tutto suo. Proprio rispetto a questa nuova esperienza televisiva si è detta molto entusiasta, tornare in Rai per lei è stato molto importante e sta mettendo molta energia in questo nuovo programma.

Anche negli stili sono tre donne molto diverse. La conduttrice napoletana piace molto per la sua semplicità ed eleganza, la Pettinelli ha sicuramente saggezza e maturità da vendere, mentre Arisa diverte con le sue provocazioni che attirano l’attenzione mediatica e scatenano i social.