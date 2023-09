Avete mai visto la figlia di Teo Mammuccari e dell’ex velina Thais Wiggers? Julia è bellissima e con un talento particolare

Teo Mammuccari e l’ex velina Thais Souza Wiggers sono separati da diversi anni, ma insieme hanno avuto una splendida figlia, oggi adolescente.

Teo Mammuccari, celebre conduttore televisivo, è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 all’ ex velina Thais Souza Wiggers, dalla quale nel 2008 ha avuto una figlia, Julia.

La storia d’amore tra Mammucari e Thais è iniziata nel 2007, ai tempi in cui la modella brasiliana era la Velina bionda sul bancone di Striscia. Presto tra loro è iniziata una convivenza nella Capitale, sfociata nella nascita della figlia appena un anno dopo. In tre anni tuttavia l’amore ha fatto in tempo a naufragare. Il conduttore ha raccontato di momenti difficili, durante i quali non ha visto la figlia per diverso tempo. Ad oggi, la situazione sembra essere tornata serena e l’uomo condivide spesso foto e video con la piccola.

Teo Mammucari, in un video social mostra l’incredibile talento della figlia

Teo Mammuccari, ex conduttore de Le Iene e di altri programmi Mediaset di successo, non ha mai nascosto aspetti dolorosi della sua vita privata, in particolare del rapporto con sua figlia. La piccola, nata nel 2008 è oggi una bellissima adolescente di 15 anni.

Il conduttore condivide molto frequentemente foto e video in compagnia della figlia. In uno degli ultimi post, vediamo Mammuccari che suona una chitarra con accanto la figlia che intona una canzone. Nel video, postato con la tenera dedica “Piccolo, grande amore…Julia” è evidente il talento canoro della giovanissima. Tantissimi follower di Mammuccari hanno apprezzato le qualità canore della giovane, commentando con grande affetto e stima il video.

Dopo la separazione tuttavia, l’uomo ha raccontato le difficoltà di essere un padre separato, in un lungo monologo a Le Iene. “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile dare in quella situazione il meglio di sé. Io sono stato travolto e avevo meno sicurezze di lei e molte più paure perché ‘la mamma è sempre la mamma ma anche un padre è sempre un padre, ma non suonava altrettanto bene. Non ho visto mia figlia, Julia, per tre anni – ha raccontato il conduttore de Le Iene – perché era in Brasile con sua mamma. Perché la mamma è sempre la mamma”.

Ad oggi, la situazione sembra essere molto più serena. Infatti già a dicembre dello scorso anno, l’ex compagna aveva condiviso su i social una foto che li ritraeva insieme a pranzo fuori, con la figlia Julia. Da qui, si è intuito che i due genitori ci tengono a mantenere i buoni rapporti per il bene della famiglia.