Kate ha dovuto stipulare un accordo per realizzare quel sogno di George: cosa dovrà fare ora la principessa

Kate Middleton è pronta a fare di tutto per i proprio figli: per realizzare il sogno del figlio George ha dovuto stipulare un accordo.

Cosa non farebbe una mamma per il proprio figlio? Si sa, ci sono genitori che farebbero di tutto pur di fare contenti i propri bambini e, seppure mamma Kate non sia così indulgente come tante mamme, anche lei ha i suoi punti deboli.

Come ben sappiamo, Kate Middleton è sempre stata affascinata dall’infanzia e dai bambini, tant’è che negli anni ha dimostrato di essere un’ottima mamma, amorevole e attenta alla vita dei propri figli, severa quando serve ma anche prontissima a dare un abbraccio e, ogni tanto, viziare i propri bambini. Tra i tre figli George, Charlotte e Louis nessuno è ‘il preferito’ su un altro, tuttavia non dobbiamo dimenticare che George, il primogenito di William e Kate, sarà il futuro re d’Inghilterra.

E ciò che il re vuole, il re ottiene, anche se ancora in tenera età. Per questo motivo Kate è stata costretta a suggellare un accordo un po’ particolare per far felice George, che negli ultimi tempi sembra essersi innamorato di un alimento in particolare: il succo di mele. Ma non un semplice succo di mele, come quello che si può acquistare al supermercato.

Kate Middleton e l’accordo per il figlio George: cosa vuole il principino?

Sembra che durante una recente gita scolastica, George abbia assaggiato il succo di mela di un suo amichetto, succo fatto in casa dalla madre di quest’ultimo. Il palato sopraffino di George ha subito riconosciuto la differenza nella qualità del prodotto e adesso non può più farne a meno. Così, contento della sua scoperta, il principino si è rivolto all’unica persona che poteva risolvere il suo dilemma: la mamma. Una volta tornato a casa dalla gita, George avrebbe chiesto alla madre Kate di chiamare la madre del suo compagnetto per farsi spiegare come aveva preparato il succo.

È saltato fuori che la donna possiede una grande quantità di alberi da frutto, con i quali ha deciso di produrre crostate, marmellate e succhi di frutta, tutto fatto in casa. Dunque Kate ha trovato una soluzione per far contento il piccolo George, facendo un patto con la donna: lei avrebbe prodotto il succo di mela anche per il principino e in cambio Kate le farà avere il miele che produce in casa. Insomma uno scambio equo che sicuramente farà contenti entrambi i bambini.