Non solo MasterChef per gli appassionati di cucina, questi film sono da non perdere

Per gli amanti della ristorazione, ecco dieci film ambientate tra i fornelli della cucina da vedere almeno una volta nella vita

Il rapporto tra cinema e arte culinaria ci ha regalato per diversi decenni imperdibili film sulla cucina in cui il cibo è assoluto protagonista. Oggi, gli amanti della ristorazione si dilettano nella visione di numerosi programmi culinari, presenti su tutti i canali tv, a partire da Masterchef.

Tuttavia, è bene sapere che esistono anche pellicole create ad hoc per soddisfare coloro che amano le storie di personaggi ambientate tra i fornelli di una cucina. Principalmente si tratta di commedie irriverenti, dove tra una risata e l’altra, gli appassionanti del buon cibo, possono ammirare anche ricette di gustose pietanze.

I 10 film sulla cucina imperdibili per gli amanti della ristorazione

I film ambientati tra i fornelli di una cucina, sono per molti anni stati dei must nel cinema internazionale. Tantissime pellicole di questo genere hanno registrato un successo incredibile. Volendo elencare alcuni dei film più amati dal pubblico, c’è sicuramente da citare Il Sapore del successo. Il protagonista Adam Jones (interpretato da Bradley Cooper) è uno chef stellato che si è estraniato dal mondo per purificarsi dalla sua dipendenza dall’alcol ed è pronto a ricominciare da zero. Per avere un ristorante tutto suo e la terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare per sempre le sue cattive abitudini.

Amore, cucina e curry è una pellicola del 2014 e parla della svolta che uno chef indiano ha dato alla sua vita dopo essersi trasferito in Francia. Il film si basa sul rapporto tra tradizione e innovazione, sull’esigenza di cambiare e il coraggio di fare scelte che vanno contro tutto ciò che ci è stato insegnato.

Chocolat è un film del 2000 ed è ambientato nel 1959 a Lansquenet-sur-Tannes, un piccolo villaggio francese. L’arrivo di Vianne Rocher e di sua figlia Anouk porterà scompiglio nella pacifica cittadina. La donna infatti apre una cioccolateria proprio durante il periodo di digiuno.

East side sushi è un film del 2014 e racconta di Juana, una mamma single che decide di dare una svolta alla sua vita, iniziando a lavorare in un ristorante di sushi.

Chef – Riderete di gusto è una commedia che nasce nel 2012. Il protagonista è Jacky, un cuoco dai gusti raffinatissimi che trova un impiego come imbianchino in una casa di riposo. La sua passione lo porta tuttavia a intromettersi continuamente nella cucina e nelle ricette per gli anziani, tanto da attirare l’attenzione di Alexandre Lagarde, famosissimo chef in crisi.

La cuoca del presidente è una commedia francese del 2013. La protagonista Hortense Laborie viene scelta dal presidente della Repubblica come sua cuoca personale. La donna deve combattere con l’odio e l’invidia dei suoi colleghi.

Julie & Julia è un film del 2009 e narra la storia parallela di due donne a confronto. Julie Powell è una giovane americana che decide di darsi un anno di tempo per cucinare tutti i 524 piatti presenti nel celebre libro Mastering the art of French cooking, scritto dalla sua quasi omonima Julia Child.

Soul Kitchen è un film del 2009. Il protagonista Zinos, è proprietario di un ristorante e decide di lasciare tutto per raggiungere la sua amata in Cina, dove tuttavia scopre che la sua ragazza ha un amante.

Il pranzo di Babette è un classico del 1987. Due sorelle gestiscono un locale della comunità religiosa protestante in Danimarca, ma dovranno accogliere Babette, una francese scappata da Parigi. La donna inizierà a lavorare come governante, ma quando da Parigi giunge la notiza che ha vinto un sacco di soldi alla lotteria, verrà allestito un grande banchetto che romperà gli equilibri del posto.

Le ricette della signora Toku è un film del 2015. Il protagonista è Sentaro, pasticciere senza vocazione costretto a lavorare da Doraharu, una piccola bottega di dolciumi. Tutto cambia quando compare un’anziana signora che si offre come aiuto pasticciera. Tokue insegnerà a Sentaro tutti i suoi segreti.