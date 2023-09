Giacomo Giorgio, da “Mare Fuori” a “Doc – Nelle tue mani”: in camice bianco, spunta lo scatto dal set

Giacomo Giorgio approda in un’altra serie amatissima Rai, la foto dell’attore con il camice bianco manda in delirio i fan.

Giacomo Giorgio ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan pubblicando una foto in super anteprima dal set di Doc- nelle tue mani. L’attore avrà una parte nella fiction che ha come protagonista Luca Argentero.

L’immagine di Giacomo Giorgio con il camice bianco ha lasciato tutti a bocca aperta, sebbene si sapeva che fosse entrato nel cast della serie, vederlo in una veste completamente nuova e molto diversa da quella di Mare Fuori è comunque una sorpresa.

Giacomo Giorgio, da Mare Fuori a Doc nelle tue mani: la foto che fa impazzire i fan

Mentre c’è ancora chi si domanda se lo rivedremo in Mare Fuori 4, Giacomo Giorgio pare che ‘abbia voltato pagina’. L’attore farà parte del cast di un’altra seria di successo Rai, parliamo di Doc – Nelle tue mani.

Che avesse un ruolo in quest’altro sceneggiato televisivo era ormai cosa nota, ma l’attore ha pubblicato una delle prime immagini direttamente dal set in cui indossa il camice bianco e lo stetoscopio. Una veste molto diversa da quella che interpretava in Mare Fuori, dove al collo portava una catenina d’oro, i capelli erano rasati e al posto del camice indossava eccentriche t-shirt nere con scritte dorate.

Una vera e propria rivoluzione che denota il talento del giovane attore, che ha così dimostrato di poter interpretare i ruoli più disparati. Tra l’altro la sua presenza in Mare Fuori 4, seppur non confermata in modo ufficiale, è quasi certa. Lo stesso Giacomo Giorgio ha mostrato anche in quest’occasione alcune foto dal set di Mare Fuori.

Tempo fa in un’intervista spiegò che un personaggio importante come il suo non può sparire, ma Ciro Ricci è senz’altro morto. Dunque lo rivedremo sotto forma di flash-back come è già successo. In Doc-Nelle tue mani, invece, sarà ‘vivo e vegeto’. I fan del giovane attore non vedono l’ora di vederlo nei panni del dottore.

Giacomo Giorgio sta ottenendo un gran successo, oltre a Doc-Nelle tue mani e Mare Fuori 4, lo vedremo in autunno in “Noi siamo leggenda” e nella serie “Per Elisa”. Insomma sarà un anno ricco di impegni su diversi set. A dimostrazione di quanto sia un attore talentuoso, come lui tanti altri protagonisti di Mare Fuori sono richiestissimi, per molti, infatti, la serie di Rai2 è stato senz’altro un trampolino di lancio.