“I Bastardi di Pizzofalcone”, Simona Tabasco è Alex: non solo tv, dove l’abbiamo già vista, il retroscena che pochi conoscono

L’attrice ormai è una star anche a Hollywood, dopo aver ricevuto una nomination agli Emmy. La sua carriera ha preso una svolta imprevista.

Simona Tabasco è uno dei talenti della ‘nuova scuola’, la ventinovenne è il diamante più prezioso che il cinema italiano ha custodito fino a poco tempo fa. Ora è il suo destino è a Hollywood, i telespettatori americani vanno già pazzi per lei. Un successo incredibile riscontrato anche grazie alla magistrale interpretazione nella serie di HBO The White Lotus, dove veste i panni di una sex-worker siciliana di nome Lucia.

È proprio questa parte che le è valsa una nomination agli Emmy Awards 2023 come Miglior attrice non protagonista, un traguardo davvero insperato. Oggi all’orizzonte si schiudono nuove possibilità, gli scenari sono pressoché infiniti. Ne ha fatta di strada dall’esordio sul grande schermo con Perez, per la regia di Edoardo De Angelis – nella pellicola è Tea, la figlia dell’avvocato Demetrio Perez, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti).

Dalla Rai a Netflix, fino a Hollywood e… a Paola e Chiara!

Dopo aver partecipato appena vent’enne al film del 2014 – lei classe 1994 – approda in televisione, sotto l’ala di mamma Rai. Recita in È arrivata la felicità, nel ruolo di Nunzia Esposito, è Alex Di Nardo ne I bastardi di Pizzofalcone e la specializzanda in medicina per Doc – Nelle tue mani – insieme a Luca Argentero. La consacrazione definitiva però avviene quando Netflix la scrittura per la serie TV Luna Park, Nora è il personaggio più complesso e sfaccettato che abbia dovuto interpretare.

L’avrà sicuramente notata in quel contesto Mike White, il regista e creatore di The White Lotus, che le affida la parte di Lucia. Una scommessa vinta: la nomination agli Emmy è uno dei traguardi che si immaginano giusto nei sogni, anche lei aveva commentato incredula una volta ricevuta la notizia: “Sono completamente sopraffatta dalla gratitudine per la candidatura. Lavorare a questo progetto è stata l’opportunità della vita. Un sogno divenuto realtà”.

Nel frattempo però non si è fatta mancare nulla e senza esitare troppo ha detto sì quando le hanno chiesto di partecipare al videoclip di Furore, il brano che Paola e Chiara hanno portato a Sanremo 2023 – arrivato al 17esimo posto in classifica. Al momento, invece, è alle prese con le lavorazioni del nuovo horror psicologico Immaculate, per la regia di Michael Mohan, scritto da Andrew Lobel. Nel cast del film in uscita nel 2024 anche Sydney Sweeney, Álvaro Morte e Benedetta Porcaroli.