Massimiliano Caiazzo, gita romantica in barca: avete mai visto la sua fidanzata? È bellissima

Massimiliano Caiazzo ha postato degli scatti in compagnia della sua fidanzata che è letteralmente bellissima, ma di chi si tratta?

È uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori, la fiction record di ascolti che lo ha eletto a vero e proprio fenomeno nazionale. Massimiliano Caiazzo è infatti divenuto grazie alla soap, uno degli attori più acclamati del piccolo schermo nostrano. Classe 1996 Massimiliano è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli il 28 agosto ed è del segno della Vergine.

Si è avvicinato al mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane, terminati infatti gli studi superiori e conseguito il diploma presso il liceo scientifico Francesco Severi di Vico Equense, frequenta la scuola di cinema Melles diretta da Gianfelice Imparato. Contestualmente decide di proseguire gli studi accademici iscrivendosi presso la Facoltà di Biotecnologie decide però di lasciare il suo percorso universitario per dedicarsi alla sua più grande passione, che è la recitazione.

Nel 2016 partecipa a due cortometraggi ma è con l’ingresso nel cast di Mare fuori, serie targata Raiplay che raggiunge il successo travolgente. In Mare fuori, l’attore interpreta Carmine Di Salvo un adolescente che cresce in un contesto camorristico e viene accusato di un omicidio di un membro della famiglia rivale. Il suo personaggio è tra i più apprezzati della serie, poiché cerca in tutti i modi di allontanarsi dal contesto criminale nel quale è cresciuto, ma purtroppo anche la sua famiglia d’origine ostacola il suo desiderio di condurre una vita onesta. Ma cosa si conosce di lui?

Massimiliano Caizzo è fidanzato, ecco chi è la sua bellissima compagna

Massimiliano è un appassionato di calcio e tifoso del Napoli, ed è molto riservato circa la sua vita privata anche se nel 2022 si è vociferato circa una sua relazione con la bellissima ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario. Oggi sono ancora insieme e, proprio di recente infatti l’attore, ha postato alcuni scatti che li ritraggono felici a bordo di una barca godersi degli attimi magici.

I due hanno trascorso gran parte dell’estate insieme ed hanno postato molte stories sui loro profili Instagram per rendere partecipi i loro fan della grande sintonia che le unisce. La coppia non parla molto della loro relazione, ma dalle foto si comprende quanto insieme siano appagati e quanto siano innamorati. Entrambi guardano al futuro con positività e sono impegnati nei rispettivi progetti professionali che seppur li tengono talvolta distanti, non sono un ostacolo per la loro splendida relazione, ma altresì un punto d’incontro.