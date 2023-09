Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando: il cast ufficiale e la giuria | Le scelte della Carlucci

Milly Carlucci ha rivelato quasi tutti i nomi dei futuri protagonisti di Ballando con le Stelle. Si tratta di personalità molto ambite.

Non bisognerà attendere ancora molto per assistere all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La prima puntata, infatti, andrà in onda sabato 21 Ottobre 2023. Si tratta di uno dei programmi più elogiati dagli spettatori Rai. Ovviamente, i diretti interessati hanno espresso grande curiosità sui nomi dei concorrenti ufficiali. In effetti, è il cast a fare la differenza tra un’edizione di successo e una meno seguita.

Anche questa volta, Milly Carlucci ha cercato di fare del suo meglio per trovare i volti ideali. Nelle ultime ore, ha rivelato anche la partecipazione dell’ennesimo protagonista. Indubbiamente, l’attenzione è rivolta anche verso i membri della giuria che, come sempre, avranno un peso non indifferente. Ecco cosa bisognerà aspettarsi dall’imminente messa in onda.

Cast da capogiro per Ballando con le Stelle: ecco chi saranno i protagonisti

Ballando con le Stelle, alle spalle, ha una storia ricca di successi. Milly Carlucci, che lo conduce dal 2005, ha sempre dimostrato di saper valorizzare al meglio tutti gli aspetti della competizione. Durante lo scorso anno, purtroppo, l’elevato numero di infortuni ha messo a rischio lo sviluppo dello show. La giuria, gli altri partecipanti e anche la presentatrice si sono dovuti abituare a cambiamenti dell’ultimo secondo. La scelta del cast di quest’anno, però, sembra promettere bene.

Per il momento, sono stati annunciati 10 nomi. È probabile che, ad essi, se ne vadano ad aggiungere altri 3, proprio come per le ultime edizioni. Ecco di chi si tratta:

Ricky Tognazzi

Rosanna Lambertucci

Simona Ventura

Giovanni Terzi

Carlotta Mantovan

Paola Perego

Antonio Caprarica

Sara Croce

Teo Mammuccari

Lorenzo Tano

Ovviamente, non bisogna sottovalutare neanche l’identità dei membri della giuria. Si tratta di figure fondamentali per la competizione. Senza la loro presenza, non sarebbe possibile andare avanti. Sono loro a valutare le performance e a esprimere i verdetti. Per l’edizione 2023, non sono ancora stati svelati i loro nomi. Milly Carlucci, per il momento, ha preferito mantenere il segreto. Nonostante questo, è probabile che non ci siano sostanziali cambiamenti e che sarà possibile rivedere:

Ivan Zazzaroni

Fabio Canino

Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli

Guillermo Mariotto

Carolyn Smith, in particolare, ha lasciato pochi dubbi sulla sua presenza. Attraverso i social network, infatti, aveva spiegato che le sarte si stavano occupando degli abiti che avrebbe indossato durante il talent show. Per tutti gli altri, non sono emersi indizi significativi.