Il Collegio 8, dove è ambientato e in che anno? Tutte le novità della prossima stagione del reality

È uno dei programmi più seguiti del palinsesto Rai, da quest’anno cambia casa. In onda le puntate dell’ottava edizione in una nuova location.

Sono finalmente tornati in classe i ragazzi de Il Collegio, quest’anno c’è una piccola novità per quanto riguarda i luoghi dove sono state girate le puntate. È arrivata l’ottava stagione, ambientata nel 2001, e per l’occasione la Rai ha deciso di cambiare aria, confermato il terzo trasloco dal 2017, anno del debutto su Rai 2.

Le stagioni iniziali, come i fan ben ricorderanno, infatti si sono svolte a Caprino Bergamasco mentre le ultime tre sono andate in scena ad Anagni. Dal basso Lazio si è tornati in Lombardia, un po’ un rientro a casa insomma. La conferma con le prime puntate, finora solamente le indiscrezioni dall’amministrazione comunale avevano fatto intendere che le riprese si erano concluse.

Il Collegio 8 è ambientato a Lodi, lo show torna in Lombardia

Il format ormai è conosciutissimo, Il Collegio segue le vicende di un gruppo di studenti dei giorni nostri catapultato in una scuola d’altri tempi – l’anno scelto stavolta è il 2001. Il contrasto con gli insegnanti e i loro metodi all’antica è l’ingrediente giusto che tiene incollati i telespettatori allo schermo. Per l’ottava edizione la Rai però ha deciso di attuare qualche cambiamento. La prima puntata è stata già trasmessa domenica scorsa su Rai 2, l’appuntamento è sempre alle ore 21.

Dopo aver messo in scena le ultime tre edizioni ad Anagni – in provincia di Frosinone – e le primissime a Caprino Bergamasco, è stata scelta la location per la prossima stagione. Chi ha puntato sulla città di Lodi non è rimasto deluso. In zona ci si è organizzati in tempo, tra divieti e permessi per far sì che le registrazioni partissero senza intoppi. La conferma è arrivata solamente con la messa in onda, nonostante le voci fossero ormai insistenti.

Per di più, era stata proprio l’amministrazione comunale a ufficializzare un’ordinanza per vietare la sosta e il transito lungo via san Francesco, in particolare nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Ospitale, ovvero la zona dove è presente il Collegio San Francesco. Questo è l’edificio che ha ospitato i nuovi studenti dal 4 al 24 luglio quest’estate, un’antica scuola che è stata istituita dai Padri Barnabiti nel 1834 – nonostante la storia dell’ordine risalga al 1600. Oggi è in mano a dirigenti e docenti laici che ne hanno fatto una scuola paritaria non privata.