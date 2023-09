Jolanda Renga presenta il suo libro: i commenti (commoventi) di mamma e papà

Jolanda, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha pubblicato il suo primo libro. L’emozione di mamma e papà è incontenibile.

Quella composta dal cantante friulano e dall’attrice romana è stata una delle coppie più chiacchierate di tutti i tempi. Nonostante la loro storia sia finita ormai da diverso tempo, i due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti per i loro due figli: Jolanda e Leonardo. La primogenita dei due artisti ha scelto di vivere una vita lontana dalle luci dei riflettori, nonostante la notorietà dei suoi genitori. Solo di recente, Jolanda ha reso pubblico il suo lavoro. Di che cosa si tratta?

Nonostante la giovanissima età, Jolanda Renga si è ritagliata il suo spazio senza l’aiuto di mamma e papà. La ragazza, infatti, è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, pur con qualche piccola incursione nel corso del tempo. Impossibile dimenticare la sua toccante intervista a Verissimo, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico italiano per la ragazza umile ed educata che è.

Oggi tutti conoscono Jolanda Renga anche grazie al mondo dei social, dove la giovane è una celebrità a tutti gli effetti. Qui la ragazza condivide spesso i diversi momenti della sua vita, tra le giornate in famiglia e le vacanze in compagnia del fidanzato. Proprio online è apparsa una foto che non è di certo passata inosservata per un motivo ben preciso. La giovane Renga ha da poco pubblicato il suo primo libro, ma come l’hanno presa mamma e papà?

Jolanda Renga, le reazioni al suo libro sono incredibili

Si chiama Qualcosa nel modo in cui sbadiglia ed è il primo libro di Jolanda Renga. Ad annunciare l’uscita dell’opera è stata proprio la giovane per mezzo dei suoi canali social, dove risulta essere molto popolare. Come ha scritto la stessa Jolanda su Instagram, il suo libro sarà disponibile a partire dal 26 settembre, anche se è già possibile preordinarlo sulla piattaforma Amazon. Difficile non notare i commenti di mamma Ambra e papà Francesco.

L’attuale giudice di X Factor si è complimentata con la figlia, esprimendo tutto l’amore che prova per lei. Anche il noto cantante non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare al grande affetto che prova per la giovane. L’appoggio e il sostegno dei genitori è molto importante per Jolanda, dato il bellissimo rapporto che la lega ad entrambi. Non a caso, la giovane è apparsa spesso in compagnia di mamma e papà, come si può vedere dagli svariati scatti sui social.

Classe 2004, Jolanda Renga è la primogenita dei due artisti. Come già accennato, Renga e la Angiolini hanno fatto coppia per parecchi anni, a partire dal 2003. Dopo ben 12 anni di relazione, i due artisti hanno deciso di separarsi, pur rimanendo in buoni rapporti.