Emma, il video fa emozionare tutti: il gesto che commuove i fan

Emma Marrone sorprende ancora una volta, il pensiero che ha avuto ha commosso tutti i suoi fan che sono sempre più legati a lei.

Emma Marrone non smette di regalare gioia ai suoi fan, la cantante pugliese come sempre dimostra di avere un grande cuore e di essere un’artista umile e alla mano, per questo piace moltissimo. Il gesto che si vede nel video è davvero da applausi.

Nonostante sia all’apice del suo successo, Emma non ha mai dimenticato da dove viene e come ha iniziato e il suo non avere un atteggiamento da vamp piace davvero tanto ai suoi fan.

Il gesto di Emma Marrone per i fan: il video è da applausi

Emma Marrone ha un rapporto molto forte con il suo pubblico, la cantante pugliese sa bene quanto siano importanti i suoi fan e per questo non ha potuto fare a meno di compiere un gesto per loro. Nel video, pubblicato in fondo all’articolo, Emma mostra che grande artista sia.

Come si vede dal filmato Emma non si è tirata indietro, nemmeno la pioggia l’ha fermata ed è subito andata a firmare autografi ai suoi fan, nonostante si stesse bagnando. La cantante pugliese è stata allegra e disponibile con tutti i presenti che erano lì per vederla.

Ancora una volta ha dimostrato che tipo di artista sia, che donna semplice e umile è, per lei i fan significano molto e per questo non ha potuto evitare di prestare a loro attenzione. E proprio il suo modo di fare così semplice e alla mano è una delle caratteristiche che più piace di Emma.

La Marrone negli anni si è conquistata una platea sempre più vasta, raggiungendo più volte le vette delle classifiche con le sue canzoni. Partecipando ad Amici nelle vesti di coach ha dimostrato sempre di avere anche una grande propensione all’insegnamento. Tanti giovani cantanti della scuola di Maria De Filippi hanno tratto giovamento dai suoi consigli.

La cantante pugliese è anche una donna molto decisa che difende da sempre le sue idee con grande convinzione. Tempo fa aveva parlato di come fosse in disaccordo con il divieto vigente in Italia della possibilità di effettuare la fecondazione eterologa, per lei una cosa inammissibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_terrybrownie_96

In una lunga intervista aveva parlato di diritti civili, di diritti delle donne e delle coppie omosessuali, sostenendo che l’Italia è un Paese su queste tematiche davvero troppo arretrato, rispetto ad altri paesi europei.