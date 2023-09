Temptation Island, dopo il tradimento perde 45 chili: è irriconoscibile

Una delle protagoniste di Temptation Island confessa il suo dimagrimento dopo il tradimenti: la prova inconfutabile di quanto affermato.

La stagione di Temptation Island, come ogni anno, è stata ricca di colpi di scena e contornata dalle vicende più disparate. Dicono che l’amore vince su tutto e a dimostrarlo questa volta, una coppia che è entrata nel programma con una situazione sentimentale alquanto complessa, che ha comunque trionfato nell’intento di rimanere assieme. Certo, è innegabile che entrando in un contesto televisivo, gli occhi critici dei telespettatori hanno elaborato un certo scetticismo nella questione, ma Gabriela e Giuseppe non si sono arresi, anzi, sono pronti a fare il grande passo.

Ricapitolando quanto accaduto, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, dove hanno partecipato a causa dei continui tradimenti da parte di lui. Durante la loro permanenza nell’isola, una certa Candy Candy avrebbe nuovamente fatto uscire di sé Giuseppe, invaghito più che mai della ragazza dal caschetto biondo. Dal canto suo, anche Gabriela, più vendicativa che mai, si sarebbe lasciata andare ad un bacio passionale con il suo tentatore. Ad ogni modo, pace è stata fatta e la coppia si è dimostrata più affiatata che mai durante le settimane successive alla fine del programma. Tuttavia, durante un’ospitata a Verissimo, Gabriela confessa che il susseguirsi dei tradimenti del compagno l’hanno portata ad un dimagrimento drastico, arrivando nel tempo a pesare a ben 45 kg in meno.

Temptation Island, perde 45 kg: la storia di Gabriella dopo il tradimento

Della coppia sappiamo pressoché tutto, che stanno insieme da diversi anni e che in questo rapporto si è creata una sorta di gelosia reciproca. Tuttavia, ad essere nota è anche la passione per le donne, che accompagna American Boy da diversi anni; passione che ha generato un certo scompenso nella giovane fidanzata. La coppia è stata recentemente ospite a Verissimo, per parlare della loro storia d’amore. In questa occasione Gabriela ha confessato di aver perso oltre 45 chili dopo aver scoperto i tradimenti del fidanzato. Silvia Toffanin è rimasta inizialmente scioccata da quanto sentito, tanto che in studio regnava un certo scetticismo nei confronti della dichiarazione della ragazza. Questo argomento non è stato approfondito nel dettaglio, tanto che il pubblico ha iniziato a dubitare delle sue parole.

Gabriela Chieffo dal canto suo, ha espresso nelle sue storie Instagram che non ha alcuna intenzione di dare ulteriori spiegazioni sul suo fisico. Per dare una prova tangibile di quanto affermato, ha deciso di pubblicare le foto nel suo profilo Instagram.