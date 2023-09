È ritornato in tv nelle vesti di prof di ballo ad Amici23, ma sono in pochi a conoscere la sua passione

La nuova edizione di Amici 23 ha appena preso il via su canale 5. Tra le riconferme c’è anche il prof di ballo più amato: tutte le curiosità

Amici di Maria De Filippi ha appena riaperto le porte della sua scuola con la 23esima edizione. A sedere sui banchi dei prof ci sono tutte conferme: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli (dopo l’addio di Arisa), Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Proprio per quest’ultimo, si tratta della sua seconda edizione consecutiva nelle vesti di professore. Il suo nome in realtà era già conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano, essendo un amato e stimato ballerino e coreografo. Pochi sanno però delle curiosità sul suo conto. Di seguito, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Emanuel Lo, tutte le curiosità sul prof di Amici 23: la sua passione che (pochi) conoscono

Emanuel Lo nel 2022 è diventato uno dei professori di danza più amati di Amici di Maria De Filippi, riconfermato anche nella 23esima edizione. L’uomo è nato a Roma l’11 luglio 1979 sotto il segno del Cancro. Pochi sanno che una delle sue più grandi passioni è la musica.

Fin da bambino, ha iniziato ben presto a suonare la chitarra e la batteria e a scrivere le sue prime canzoni. Contemporaneamente inizia però anche a studiare danza, e nel 1996 debutta in Rai e Mediaset lavorando come ballerino e co-coreografo.

Nello stesso periodo Emanuel viene anche selezionato come ballerino per i tour di alcuni grandissimi artisti internazionali come Robbie Williams, Geri Halliwell e Ricky Martin, fino ad arrivare a personaggi quali Luciano Pavarotti e Kanye West.

Oltre alla carriera nel mondo della danza il 44enne continua a coltivare anche la sua passione per la musica che nel 2007 lo porta a pubblicare il singolo “Woofer” (primo estratto dall’album d’esordio Più tempo) realizzato insieme al rapper Tormento.

Il suo nome è legato anche alla storia d’amore con la famosa cantante Giorgia, con la quale dà vita a un sodalizio lavorativo, collaborando insieme ai dischi Stonata e Dietro le apparenze del 2011. Legati dal 2004 (quando lui ha partecipato a due videoclip dell’artista, prendendo poi parte al suo tour Ladra di vento), il 18 febbraio del 2010 diventano genitori di Samuel.

Dopo aver collaborato con la sua fidanzata, torna sul mercato discografico in prima persona con Cambio tutto, album nato da una collaborazione con un grande producer come Big Fish.

Per quanto riguarda il mondo della tv invece nel 2010 per Emanuel arriva l’esperienza come coreografo a X Factor, mentre è nel 2022 che viene chiamato da Maria De Filippi a calarsi negli inediti panni del professore della scuola di Amici. Nonostante i numerosissimi impegni il ballerino nel 2011 ha esordito anche come regista, realizzando i videoclip musicali di alcuni grandissimi artisti come Josè Carreras, Ornella Vanoni e Giorgia.