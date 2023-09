Marco, prima del Grande Fratello una delusione d’amore: la confessione

Grande Fratello, Marco Fortunati si confida con i suoi compagni raccontando una sua passata delusione d’amore

Marco Fortunati ha fatto il suo ingresso nel Grande Fratello nel corso della prima puntata del programma, andata in onda lunedì 11 settembre su Canale 5. Il giovane entra da concorrente nip, essendo infatti sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

L’uomo ha già raccontato diversi dettagli di sé nella clip di presentazione rivelando che, nella vita fuori dalla Casa lavora come tassista. Nel corso dei giorni, complice la confidenza acquisita con i suoi coinquilini, si è lasciato andare a confessioni molto intime sul suo passato e sulla sua relazione sentimentale.

Grande Fratello, la confessione di Marco Fortunati sulla sua delusione d’amore

Marco Fortunati è uno dei concorrenti nip dell’edizione del Grande Fratello 2023. Ha 31 anni ed è di Bologna, dove lavora come tassista, comune dove peraltro lo stesso giovane è nato. Inoltre è anche grande appassionato di sport, infatti è maestro di sci e istruttore di kitesurf.

Il concorrente arriva per la prima volta davanti ai teleschermi, trovandosi alla sua prima esperienza televisiva ufficiale. Nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni di casa, Arnold e Claudio Roma, si è lasciato andare ad una confessione circa un momento molto difficile della sua relazione. A proposito del suo modo di affrontare le situazioni, Marco ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla sua vecchia storia d’amore.

L’imprenditore dice di aver scoperto un tradimento da parte della sua ex durante una vacanza a Roma, ma racconta che – dopo alcuni momenti di lacrime e riflessioni – ha deciso di perdonarla e di proseguire questa relazione nonostante tutto. “Le ho detto: non ti preoccupare, è successo” esclama, ancora stupito per il modo in cui ha affrontato questo momento.

Dal 2018 è fidanzato con Francesca Monteleone, insegnante di inglese e spagnolo, che ha 28 anni. I due pubblicano spesso foto insieme, in cui mostrano i loro viaggi o alcuni momenti condivisi insieme nel corso dell’anno, tra cene, giornate in montagna e tanto altro.

Come, però, ha rivelato lo stesso Marco, sebbene siano fidanzati da diversi anni, le tentazioni non sono mancate e ha una visione libera dell’amore. “Quello che si dice sui maestri di sci è vero, rimorchiamo”. Ma a quanto pare anche la sua ragazza ne è a conoscenza: “Francesca lo sa che io ho un debole per le donne, e qualche sbandata l’ho presa, qualcuna anche sgamata”.

A svelare anche una parte importante di Marco Fortunati, fuori dalle telecamere televisive, ci pensano i suoi genitori. Lo descrivono infatti come un giovane ragazzo pieno di energie, quasi un vulcano per tutto quello che fa. Sicuramente, il giovane concorrente è tutto da scoprire e l’esperienza nella casa può essergli utile per migliorarsi e per far emergere i suoi pregi.