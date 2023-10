Amici, il gesto di Tananai non passa inosservato: lui sa cosa si prova

Tananai, ospite ad Amici 2023, ha compiuto un gesto davvero dolce. Ecco cosa ha fatto il cantante di Tango.

Domenica 24 Settembre 2023, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici 23. Come sempre, la conclusione è stata trasmessa nel daytime del giorno successivo. Durante tale appuntamento, i professori hanno finito di scegliere le loro squadre. Purtroppo, però, non hanno potuto assegnare il banco a tutti gli allievi. Alcuni, dopo la loro performance, sono stati costretti a tornare a casa.

Ciò che ha colpito di più è stata la situazione dell’ultimo ragazzo rimasto. Tananai, presente come ospite, ha deciso di compiere un gesto nei suoi confronti che ha sciolto il cuore del pubblico. Nel giro di poco tempo, infatti, l’accaduto è diventato virale.

Il gesto inaspettato di Tananai diventa virale: l’abbraccio inaspettato

Le selezioni di Amici 23 si sono concluse in modo inaspettato. All’ultimo ragazzo rimasto, infatti, non è stata data la possibilità di esibirsi. Tutte le maglie erano state già assegnate e, di conseguenza, non c’era più alcun banco libero. Il diretto interessato, con la tristezza negli occhi, si è alzato dalla sua postazione per abbandonare lo studio. Si è trattato di un momento delicato perché, rispetto agli altri, non ha potuto neanche mostrare il suo talento.

Il suo stato d’animo, a quanto pare, ha colpito l’attenzione di Tananai che non ha esitato a intervenire. Dopo aver assistito alla scena, ha deciso di corrergli dietro. Lo ha stretto in un grande abbraccio che ha fatto subito scattare l’applauso del pubblico. Gli ha anche sussurrato qualcosa nell’orecchio, ma le sue parole non sono state colte da microfono. Probabilmente, si trattava di parole di incoraggiamento per il futuro.

Ancora una volta, il cantante ha dimostrato di essere molto sensibile e di riuscire a empatizzare con coloro che stanno cercando di intraprendere la carriera musicale. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’artista ha raggiunto davvero la notorietà solo nel 2022, quando ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta. In quell’occasione dimostrò di volersi mettere in gioco e di saper trasformare le sconfitte in vittorie. È sufficiente pensare al successo avuto, nonostante l’ultimo posto.

Sui social network, si è alzato un vero e proprio polverone. Moltissimi utenti hanno attaccato il programma per via del trattamento riservato all’aspirante all’allievo. A parer loro, sarebbe stato più giusto farlo esibire. Ad ogni modo, è probabile che il giovane possa provare a entrare nella scuola di Amici 23 attraverso una delle sfide delle prossime settimane.