Grande Fratello, il primo cuore spezzato: lacrime nella notte

Dopo quanto accaduto nella diretta di lunedì sera, un concorrente del Grande Fratello non è riuscito a trattenere le lacrime

La diretta del Grande Fratello è sempre ricca di emozioni per tutti i concorrenti. Il conduttore Alfonso Signorini non manca di soffermarsi sulle dinamiche all’interno della casa, soprattutto quando avvengono diverbi o primi approcci sentimentali.

Nella puntata di lunedì sera, tra i protagonisti indiscussi c’è stato sicuramente Massimiliano Varrese. L’uomo infatti, è stato al centro dell’attenzione sia per il suo interesse nei confronti di Heidi, sia per i continui battibecchi con Beatrice Luzzi. Dopo le critiche ricevute dall’inquilino nel corso della diretta, una concorrente non è riuscita a trattenere il suo dispiacere per quanto accaduto ed è scoppiata a piangere.

Grande Fratello, dopo la diretta un concorrente non trattiene le lacrime

La puntata di lunedì sera del Grande Fratello, ha messo alla prova soprattutto Massimiliano Varrese. Il concorrente ha dovuto affrontare le critiche e le opinioni negative degli inquilini dopo quanto accaduto con Beatrice Luzzi e anche con Heidi.

Angelica Baraldi, legata a Varrese da una profonda amicizia, non è riuscita a nascondere il suo dispiacere per l’uomo e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Seduta al tavolo con Massimiliano, la giovane ragazza non ha apprezzato i commenti fatti da Beatrice e da Valentina. Infastidita dal fatto che in molti abbiamo messo in dubbio i valori e la lealtà dell’attore, ha esclamato tra le lacrime:“Non è giusto” .

“Come se tu avessi fatto chissà cosa…Mi ha fatto andare fuori di testa sta roba. Non è giusto. Poi tutte queste frecciatine continue. Non hai fatto niente, abbiamo parlato, non è successo niente. Hanno montato una roba… – ha dichiarato Angelica – Prepotente? L’hai messa all’angolo? Mamma mia.”

Massimiliano, dopo lo sfogo dell’amica ha messo in chiaro la sua posizione. “La verità esce sempre fuori, io confido, per questo non mi scompongo più di tanto. Bisogna avere solo pazienza, adesso resetto il cervello…Ricorda che quando dici la verità alle persone sei scomodo. Quando tu le persone le chiami con il nome che hanno…purtroppo sono nella verità e questo mi rende scomodo. Quando tu le persone le metti davanti allo specchio e gli levi tutto il trucco si vede la verità.”

Sicuramente il post puntata è particolarmente difficile per molti concorrenti, in seguito alle tante emozioni vissute. Bisognerà attendere ulteriori sviluppi per capire come si evolverà la vicenda e, se Massimiliano sarà in grado di far ricredere alcuni coinquilini della casa.