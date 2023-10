“Una 90enne mi ha cambiato la vita”: l’ex ragazza di Non è la Rai stravolge tutto dopo il grande successo

Prima il grande successo in tv a Non è la Rai, poi il cambio di vita radicale: oggi l’ex showgirl si racconta e svela tutto sul suo percorso.

Entrare a far parte del panorama delle stelle della televisione, un tempo non era così facile come oggi. Eppure, nei primi anni Novanta, avvenne tra le fila dell’allora Fininvest una vera e propria rivoluzione. Fu Gianni Boncompagni a prendere il timone di quello che sarebbe diventato un programma storico di svolta.

Il 9 settembre 1991 prese il via l’avventura di Non è la Rai, calderone di intrattenimento le cui protagoniste erano giovanissime debuttanti nel mondo dello spettacolo. Le ragazze si mettevano alla prova con coreografie, canzoni e giochi telefonici, facendosi conoscere e guadagnandosi il loro primo passo di una (spesso) brillante carriera. Tra di loro si nascondevano volti che sarebbero diventati delle punte dello scenario nazionale.

Ambra Angiolini su tutte, ma anche Miriana Trevisan, Laura Freddi, Antonella Elia e Claudia Gerini. Non per tutte però, il percorso sotto ai riflettori è proseguito. Ilaria Galassi ha sperimentato l’emozione del successo televisivo, ma dopo Non è la Rai ha cambiato completamente strada. Dopo essere tornata ad una quotidianità da persona “normale” ha conosciuto una donna che le ha letteralmente cambiato la vita: è una signora di 90 anni.

Ilaria Galassi, il racconto dell’ex di Non è la Rai: da showgirl a badante

Il mondo della tv e Non è la Rai in particolar modo, sono stati per moltissime nuove leve dei trampolini di lancio verso carriere ricche di conferme nel settore. Ma c’è come sempre anche chi invece cambia totalmente rotta, ritornando dopo la grande visibilità ad una vita lontana dalle telecamere. É quello che è accaduto ad Ilaria Galassi, ex modella e showgirl che deve la sua popolarità alla presenza nel programma di Fininvest tra il 1991 e il 1995.

Per lei le esperienze nello spettacolo non sono mancate, dai fotoromanzi alle telepromozioni, passando anche per il bancone di Striscia la Notizia in veste di velina e di altri show di successo del piccolo schermo in quella di ballerina e di ospite. Poi però, il ritorno alla vita normale, che l’ha portata a lavorare per diversi anni in un salone di parrucchieri.

La crisi dovuta al periodo del Covid tuttavia, l’ha costretta a ricominciare ancora una volta da capo, trovando nuovi stimoli e nuove possibilità. É stata la stessa Galassi a raccontare di aver conosciuto in quel momento difficile, una signora molto speciale che le ha cambiato completamente la vita. “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale”.

Un compito che lei ha accettato non come fonte di guadagno, ma perché lo faceva sempre con la nonna. “Non voglio neanche essere pagata. Mi piace farlo”, ha dichiarato l’ex showgirl che ha spiegato così il forte legame nato con Ausilia, una dolce nonnina di 90 anni. “Io le do le pastiglie, la lavo, le medico le ferite, la porto in bagno, chiacchieriamo e per me parlare con lei è come una terapia. Mi da tanti buoni consigli”, ha proseguito ancora.

Un’esperienza che l’ex volto di Non è la Rai giudica “meravigliosa”, perché dall’anziana continua ad imparare moltissimo. “Mi dice di non preoccuparmi, se mi vede giù mi aiuta a vedere il lato positivo della vita. In questo mondo così frenetico sa trasmettermi pace”, ha detto ancora la ballerina, che ha affermato di non essere stipendiata, ma di accettare soltanto qualche regalo che Ausilia volontariamente le fa.