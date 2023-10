Annalisa e il retroscena sul matrimonio: “Mi sono dimenticata…”

Annalisa è sicuramente una delle cantanti del momento e di recente ha svelato un curioso retroscena sul suo matrimonio.

Tra gli artisti che hanno conquistato l’estate con le loro nuove canzoni c’è sicuramente Annalisa, la quale rientra di diritto tra le cantanti del momento.

Dopo aver collaborato con Fedez e J-Ax con la hit “Disco Paradise“, la cantante ligure ha rilasciato il suo terzo singolo estratto dall’album “E poi siamo finiti nel vortice”, ovvero “Ragazza sola“.

Annalisa ha fatto discutere per i suoi nuovi look sfoggiati nei videoclip ufficiali: la sua tipica chioma rossa è stata sostituita prima da un caschetto scuro per “Mon Amour” e successivamente da un taglio corto biondo nell’ultimo singolo citato precedentemente.

Sicuramente un grande periodo di crescita e rivalsa per Nali che ha coronato anche il sogno più grande che si può realizzare all’interno di una relazione d’amore, ovvero il matrimonio.

Annalisa e il curioso retroscena sul matrimonio

Come molti sanno e come più volte è stato citato all’interno delle notizie di gossip, Annalisa si è sposata con il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere Francesco Muglia lo scorso 29 giugno.

I due si sono conosciuti nel 2020 e dopo circa tre anni di fidanzamento hanno deciso di unirsi nel sacro vincolo del matrimonio scegliendo la città di Assisi come luogo per le nozze.

Non è stato un matrimonio pomposo e sotto ai riflettori, anche perché Nali, così come viene affettuosamente chiamata dai fan, non aveva la volontà di finire in prima pagina per il suo matrimonio.

A distanza di circa 3 mesi dalle nozze, Annalisa ha svelato un curioso retroscena sul giorno del matrimonio nel corso di un’intervista in televisione che ha fatto discutere molto gli spettatori all’ascolto.

Annalisa è stata ospite al programma “Stasera c’è Cattelan“, un talk show serale condotto da Alessandro Cattelan nel quale il presentatore intervista diversi personaggi famosi.

Nel corso della chiacchierata si è parlato chiaramente anche del matrimonio ed è saltato fuori un curioso retroscena.

La cantante di Savona ha infatti svelato di essersi dimenticata di lanciare il bouquet, una prassi abbastanza comune per le spose, perché era troppo ubriaca.

Annalisa ha inoltre specificato di aver dimenticato il lancio del bouquet per ben due volte: sia durante la prima festa fatta con la famiglia e gli amici più stretti, sia durante la cerimonia principale delle nozze.