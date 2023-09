Si cercano attori e danzatori per un teatro nel Lazio: aperte le audizioni

A breve ci saranno le audizioni per prendere parte ad uno spettacolo nel teatro di Spazio Arteatrio: ancora pochi giorni per le candidature.

Il 30 settembre è la data fissata per le audizioni che vedranno selezionare diversi ballerini, cantanti ed attori per uno spettacolo che andrà in scena a febbraio 2024 per la stagione di Spazio Arteatrio, un luogo con sede a Roma dove si svolgono diversi eventi letterari, musicali, di formazione e molteplici performance di un certo livello. Le candidature sono aperte a diversi artisti, ma a scarseggiare è il tempo per inviare la propria candidatura.

Come accennato in precedenza, si tratta di un luogo dove arte e spettacolo si fondono, e per questa esibizione teatrale saranno necessarie diverse figure che rispecchiano i requisiti richiesti, necessariamente residenti a Roma. Nello specifico si cercano ballerini di danza moderna e contemporanea, comprese le coppie che hanno

già avuto esperienza nel partnering. Inoltre, anche figure di attori e cantanti con attitudine al movimento scenico. Questo casting è aperto a 4 attori ambosessi per ruoli principali, uno in particolare è quello di Pulcinella; motivo per cui è importante che i candidati sappiano parlare in dialetto napoletano, con battute inerenti.

Casting per ballerini, cantanti e attori: candidatura, casting e dettagli

Il provino è programmato per sabato 30 settembre nella sede Spazio ArteAtrio in Via Nicola Maria Nicolai n. 14 a Roma. Per partecipare al casting bisognerà inoltrare la propria candidatura entro tale data, dopodiché gli attori verranno convocati alle ore 10.00 e danzatori alle ore 16.00.

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo selezionearteatrio@gmail.com, allegando un curriculum e due foto: una in un primo piano e una a figura intera. Dopodiché, se si rispettano i requisiti, i candidati verranno chiamati per l’audizione che si svolgerà in diverse prove. La prima è quella di danza, dove il candidato effettuerà un breve riscaldamento in autonomia, dopodiché la presentazione di un estratto coreografico da riprodurre.

Gli attori invece, dovranno partecipare ad una prova di canto, proponendo un un brano tratto da repertorio pop o musical. Infine, la prova di recitazione, dove verrà richiesto di portare un monologo brillante e drammatico.

Ovviamente, chi verrà selezionato, dovrà dare la propria disponibilità per il periodo in cui verranno svolte le prove dello spettacolo a ottobre 2023. Ricordiamo nuovamente che questi sono gli ultimi giorni per inoltrare le proprie candidature.