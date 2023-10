Aurora Ramazzotti e l’allenamento con il figlio Cesare: il workout alternativo conquista tutti

Aurora Ramazzotti una mamma tutto fare, ha condiviso il video in cui si allena con il piccolo cesare: il workout dal duplice effetto.

Aurora Ramazzotti ha condiviso un divertente video in cui si allena con il piccolo Cesare. La neo mamma ha ripreso ormai da un po’ la palestra e ha trovato un modo ‘per sfruttare’ il suo piccolino.

In rete ci sono tantissimi video dedicati a neomamme per allenarsi in compagnia dei loro bambini, praticamente utilizzandoli come carico. Adesso anche Aurora Ramazzotti ‘ha ceduto alla tentazione’.

Aurora Ramazzotti si allena con il figlio Cesare: il video fa il boom di like

Aurora Ramazzotti si è divertita ad allenarsi con il figlio Cesare Augusto e ha condiviso il video – pubblicato in fondo all’articolo – del grande ‘sforzo’. La neomamma ha fatto una serie di squat usando il figlioletto come carico, praticamente al posto di un manubrio o di un disco.

Il risultato è tutto da ridere, anche perché la Ramazzotti l’ha voluto fare in chiave ironica. Al post, che contiene anche una serie di foto con il suo bambino, ha aggiunto il commento: “50 sfumature di neomma“. Nelle pubblicazioni c’è lei in diversi momenti con il suo bambino.

E l’allenamento con il piccolo era un momento sicuramente inedito. Aurora ha una grande passione per lo sport, tant’è che si è allenata praticamente fino agli sgoccioli della gravidanza. Si è fermata soltanto alla fine dell’ottavo mese, spiegando che si sentiva stanca e il suo corpo iniziava a farsi pesante.

Avendo avuto un parto cesareo ha dovuto attendere un po’ più di tempo per tornare in palestra, ma non appena ha potuto è subito tornata ad allenarsi, documentando come sempre tutto sui social. E un poco alla volta si è rimessa in forma, tornando al suo peso e al corpo che aveva prima del corpo.

E basta vedere il video che ha pubblicato per rendersene conto. Aurora riesce a fare una grande quantità di squat con il figlio Cesare in braccio senza alcun problema. Questo è chiaramente il risultato di un allenamento che le ha permesso di recuperare la sua prestanza fisica. Il filmato ha ottenuto moltissimi like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

In tanti si sono complimentati con lei per la grande forza ed energia che ha. La giovane Ramazzotti non rinuncia mai ai suoi allenamenti, così come alle passeggiate mattutine con il suo bambino. Impegni di lavoro permettendo, ha una sua routine quotidiana con il figlio che segue.